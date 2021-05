vivo Y12s 2021 arrive avec Snapdragon 439 SoC et batterie de 5000 mAh

vivo a lancé les Y12 l’année dernière, et aujourd’hui, la société l’a suivi avec une nouvelle version appelée vivo Y12s 2021. Les deux sont en grande partie identiques à quelques différences mineures.

Pour commencer, les Y12 de l’année dernière ont un SoC Helio P35 à la barre, tandis que les Y12 2021 sont alimentés par la puce Snapdragon 439. En outre, le Y12s 2021 exécute Funtouch OS 11 basé sur Android 11 au lieu d’Android 10 et est livré dans une configuration de mémoire unique – 3 Go de RAM + 32 Go de stockage. Il dispose toujours d’un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension de stockage.

Les autres fonctionnalités restent les mêmes sur les Y12 2021, ce qui signifie que vous obtenez un écran LCD HD + de 6,51 pouces, une caméra selfie 8MP et une configuration à double caméra à l’arrière comprenant des unités de profondeur principales de 13MP et 2MP.

Le smartphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et est livré avec une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie via un port microUSB jusqu’à 10 W tout en prenant en charge la charge filaire inversée jusqu’à 5 W.

Le vivo Y12s 2021 a deux options de couleur – Mysterious Black et Ice Blue. Il est en vente au Vietnam via un détaillant en ligne FPTShop pour 3 290 000 VND (140 $ / 115 €), mais sa disponibilité sur d’autres marchés reste inconnue.







