vivo Y12G devient officiel avec Snapdragon 439 et une batterie de 5 000 mAh

La série Y12 de vivo comprend un total de cinq smartphones, et aujourd’hui, la société a ajouté le sixième – rencontrez le vivo Y12G.

Le vivo Y12G est alimenté par le SoC Snapdragon 439 et exécute Funtouch OS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Le smartphone est livré avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, mais il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Le Y12G est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,51 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie de 8 MP, et à l’arrière se trouve un système à double caméra composé d’unités de profondeur primaires de 13 MP et de 2 MP.





vivo Y12G

Le smartphone contient une batterie de 5 000 mAh alimentée par un port microUSB. vivo ne nous dit pas à quelle vitesse il se charge, mais il confirme que le Y12G prend en charge la charge filaire inversée de 5 W.

Les autres points forts du vivo Y12G incluent une prise casque 3,5 mm, un déverrouillage du visage et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Tout cela peut vous sembler familier puisque le vivo Y12G est basé sur les Y12 2021 lancés au Vietnam en mai.







vivo Y12G

Le vivo Y12G est disponible dans les couleurs Phantom Black et Glacier Blue et est déjà disponible à l’achat en Inde pour 10 990 INR (150 $ / 125 €) sur le site officiel de la société.

