vivo Y100 taquiné avec trois caméras

Le vivo Y100 est apparu sur Geekbench et Google Play Console, et plus tôt cette semaine, des rumeurs suggéraient que le nouveau midranger aurait un dos qui changerait de couleur.

La société a publié aujourd’hui un teaser pour le téléphone et a confirmé qu’elle avait signé l’actrice indienne Sara Ali Khan en tant que “Chief Style Icon”. Les images partagées révèlent que le téléphone aura trois caméras et au moins deux options de couleur – Rose Gold et Blue.

Les détails officiels sur le vivo Y100 sont rares, mais nous pouvons espérer que la société publiera plus de bits dans les prochains jours.

Ce que nous savons des rumeurs, c’est que le téléphone fonctionnera sur Dimensity 900 et aura une option de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Selon les rumeurs, le prix serait d’environ 27 000 INR, soit 330 $ / 300 €.

