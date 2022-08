vivo Y02 officiellement dévoilé avec la puce Helio P35

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu la fuite des vivo Y02 d’entrée de gamme en détail sur le site Web de la société et maintenant, vivo a officiellement lancé l’appareil aux Philippines. Le Y02 sert de successeur au vivo Y01 qui a été lancé plus tôt cette année et les deux partagent de nombreuses spécifications en commun.







vivo Y02s

L’écran des Y02 mesure toujours 6,51 pouces et une résolution sportive HD+. La caméra selfie logée dans l’encoche de la goutte d’eau est un tireur 5MP tandis que le dos abrite un seul module 8MP tandis que la deuxième découpe de l’anneau est pour le flash LED.

Le téléphone est toujours alimenté par la puce Helio P35 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par Android 12 avec FunTouchOS 12 en tête par rapport au Y01 et son Android 11 (édition Go) avec Funtouch 11.1. Vous obtenez également une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W.

Le vivo Y02s est disponible en couleurs noir et bleu et coûtera 6 499 PHP (116 $) dans la seule version 3/32 Go.

