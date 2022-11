vivo Y02 devient officiel avec un écran de 6,51″ et une batterie de 5 000 mAh

vivo a lancé les Y02 en août, et maintenant la société a dévoilé le modèle vanille, surnommé vivo Y02.

Le vivo Y02 est alimenté par un processeur octa-core inconnu associé à 3 Go de RAM. Il exécute Funtouch OS 12 basé sur Android 12 Go Edition et dispose de 32 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le vivo Y02 est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,51″ avec une encoche pour l’appareil photo selfie 5MP. À l’arrière, vous obtenez un seul appareil photo principal 8MP relié par un flash LED. Le Y02 mesure 8,49 mm d’épaisseur et possède un cadre plat 2,5D avec une finition mate. vivo dit qu’il est résistant aux rayures et aux empreintes digitales.

Le smartphone contient une batterie de 5 000 mAh qui se recharge via un port microUSB jusqu’à 10 W. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm à bord mais n’est pas livré avec un lecteur d’empreintes digitales, vous devrez donc utiliser la fonction de déverrouillage du visage pour un déverrouillage sans mot de passe du smartphone.

Le vivo Y02 est disponible dans les couleurs Cosmic Grey et Orchid Blue. Il est au prix de 1 499 000 IDR (95 $ / 90 €) et est disponible à l’achat en Indonésie via le détaillant en ligne Shopee. Le Y02 sera également vendu via Tokopedia et le site Web officiel indonésien de vivo, mais sa disponibilité sur d’autres marchés n’est pas connue.

