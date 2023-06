vivo X90S et iQOO 11S émergent sur les photos officielles

Le prochain vivo X90S devrait être lancé prochainement avec le chipset Dimensity 9200+ et nous avons enfin un aperçu en direct de l’appareil grâce à vivo China VP et GM of Brand and Product Strategy Jia Jingdong. Nous pouvons voir le X90S dans sa couleur blanche et il ressemble au Vivo X90 ordinaire qui a été lancé en novembre. Le prochain X90S devrait conserver les spécifications de base du X90, le chipset étant le seul changement majeur.









vivo X90S et iQOO 11S

En plus du X90S, nous avons également eu un premier aperçu de l’iQOO 11S en vert. Comme les X90 et X90S, l’iQOO 11S semble identique à l’iQOO 11 et selon les rumeurs, il devrait offrir un chipset Dimensity 9300 mis à jour.

