vivo X90s annoncé avec le chipset Dimensity 9200+

Un peu plus de sept mois après son annonce, le vivo X90 a été rafraîchi à mi-vie avec les vivo X90. Comme son nom l’indique, le nouvel appareil est une mise à jour mineure avec un nouveau chipset sous la forme du Dimensity 9200+ et il est désormais disponible en deux nouvelles options de couleur – blanc et vert.









vivo X90s en blanc et vert

Hormis les nouvelles couleurs, le X90s est visuellement identique à son homologue vivo X90. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2800 × 1260 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tous les modèles X90 sont livrés avec un stockage UFS 4.0 et une RAM LPDDR 5X en standard.

Le dos présente la même caméra principale de 50MP (taille 1/1,49″, pixels de 1,0µm) aux côtés d’un objectif ultra large de 12MP et d’un module téléobjectif de 12MP équivalent à 50mm. Le côté logiciel est couvert par OriginOS 3 de vivo sur Android 13. Le X90s également arbore une batterie de 4 810 mAh avec une charge rapide de 120 W.

RAM/stockage Prix en USD (converti)

8/256 Go 3 999 CNY 553 $

12/256 Go 4 299 CNY 594 $

12/512 Go 4 699 CNY 650 $





vivo X90s est déjà disponible à la commande auprès de vivo et de détaillants partenaires en Chine. Les ventes ouvertes commencent le 30 juin.