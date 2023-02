Vivo X90 Pro en examen

Dites bonjour au vivo X90 Pro – l’un des deux caméraphones de type 1 pouce de la gamme in vivo. Malheureusement, le X90 Pro + encore plus empilé reste en Chine pour le moment, mais le X90 Pro semble assez apte à défendre l’honneur de l’entreprise.

Il est livré dans un excellent emballage de vente au détail, rempli d’un étui, d’un câble et d’un énorme chargeur de 120 W.

Le vivo X90 Pro est l’histoire de deux perspectives opposées. D’une part, c’est un excellent package avec un écran AMOLED de 6,78 pouces 1260x2800px 120Hz, un chipset Dimensity 9200 de 4 nm avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4 870 mAh qui passe à 50 % en seulement 8 minutes. Il existe également des appareils photo réglés par Zeiss avec un objectif stabilisé de 23 mm f/1,8 sur l’unité principale avec détection de phase et autofocus laser. Ceux-ci sont assis devant le capteur d’image omnipotent Sony IMX989 de type 1 pouce. Top trucs!

De l’autre côté de la perspective, le vivo X90 Pro est inférieur au X90 Pro + exclusif à la Chine à certains égards, et il présente même quelques rétrogradations par rapport à son prédécesseur, le vivo X80 Pro, illustré ci-dessous à gauche.

Le X80 Pro avait un écran 1440p plus net et un téléobjectif plus long à 5x. Le X90 Pro+ se démarque avec un meilleur chipset dans le Snapdragon 8 Gen 2, un meilleur appareil photo ultra-large et un meilleur appareil photo zoom.

Pourtant, si vous jugez le vivo X90 sur ses propres mérites, c’est un produit phare solide de la tête aux pieds. Et vous ne devriez pas trop vous attarder aux comparaisons subjectives entre le Dimensity 9200 et le Snapdragon 8 Gen 2 – la puce MediaTek à l’intérieur du X90 correspond au Snapdragon dans les deux technologies de base (Cortex-X3, Cortex-A710 et Cortex-A510) , ainsi que l’efficacité, grâce au procédé TSMC 4nm+ de 2e génération.

Quant à l’appareil photo principal, c’est la vedette du spectacle sur le vivo X90 Pro. Premièrement, le verre au-dessus du plus grand capteur d’image actuel sur un téléphone est certifié Zeiss T*. Ensuite, le processeur d’image qui crée les images est la puce V2 personnalisée de deuxième génération de vivo. Il permet des modes tels que Zeiss Cine-fare Portrait, Night Sports Mode, Miniature Effect, Handheld Astro, ad 4K Ultra-sensing Night Video et HDR Night Video.

Enfin, notre vivo X90 Pro est disponible dans la couleur noire désormais emblématique avec une belle option en cuir végétalien qui est plus tactile dans la main et d’apparence exquise.

Nous aurons bientôt plus de contenu vivo X90 Pro pour vous !