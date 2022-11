vivo X90 Pro + apparaît sur Geekbench avec SD 8 Gen 2

Le vivo X90 Pro+ devrait être lancé en décembre et nous avons déjà constaté plusieurs fuites pour son capteur de caméra principal 1″ (Sony IMX 989) et sa puce V2 ISP personnalisée vivo. Maintenant, le X90 Pro + est passé par Geekbench confirmant son chipset Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM.







vivo X90 Pro+ sur Geekbench

Nous obtenons également la confirmation que le X90 Pro + démarre Android 13, probablement avec le nouvel OriginOS 3 annoncé en haut. Le X90 Pro + (V2227A) a réussi un score monocœur de 1 485 points monocœur et 4 739 points multicœur, ce qui est conforme aux autres téléphones apparus sur la référence avec le même chipset. Pour le contexte, la puce Snapdragon 8 Gen 1 culmine à 1 200/3 200 points respectivement tandis que la 8+ Gen 1 se situe généralement autour de 1 300/4 200.

D’autres spécifications supposées pour le X90 Pro + incluent un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un stockage UFS 4.0, une RAM LPDDR5X et une batterie de 4 700 mAh.

La source