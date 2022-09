vivo X90 Pro + à venir en décembre avec un capteur principal de 1 “

Même si le vivo X80 Pro+ n’est pas encore sorti, le pronostiqueur Univers de glace estime que le X90 Pro + est sur le point d’être annoncé en décembre avec des spécifications impressionnantes. Nous soupçonnons que ce serait l’annonce chinoise et le marché mondial l’obtiendra plus tard en 2023.

Quoi qu’il en soit, le X90 Pro+ promet un énorme capteur principal de 1 pouce couplé à un nouveau capteur téléobjectif et à un « algorithme téléobjectif ». Nous ne savons pas vraiment quoi en penser, mais cela pourrait être quelque chose à voir avec le zoom hybride.

Bien sûr, puisque le vivo X90 Pro+ est un appareil phare, il sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui à son tour sera annoncé plus tard cette année, peut-être en novembre. De plus, le combiné sera doté d’une mémoire LPDDR5X, d’un stockage UFS 4.0 et de l’écran E6 AMOLED de dernière génération de Samsung.

Cela ressemble beaucoup à la rumeur iQOO 11 qui a fait surface il y a environ une semaine. Là encore, ce n’est pas une surprise étant donné que l’iQOO est la sous-marque de vivo.

La source