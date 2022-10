vivo X90 lance un nouveau capteur dans son appareil photo portrait, pour utiliser 1 “IMX989 pour la caméra principale

Plus tôt cette semaine, le plus grand fabricant de téléphones chinois vivo a annoncé quelques détails sur les appareils photo de la série X90 ou devrions-nous dire “s’est vanté”. La société a vanté de multiples améliorations développées par elle-même et son partenaire Zeiss, mais elle a surtout gardé secrets les détails concrets. Cependant, il a partagé des échantillons de caméras pour que nous restions bouche bée.

Maintenant, un initié nous a révélé quelques détails sur le système de caméra X90. Les détails sont incomplets, par exemple il n’y a rien sur la caméra ultra large, mais ils incluent des détails sur les autres capteurs d’image. Notez également que la différence de configurations entre le vivo X90 Pro et le Pro+ n’est pas claire pour le moment.

Comme prévu, la série X90 apportera un capteur 1″ et il n’y a vraiment qu’une seule option pour le moment – l’IMX989. Cela sera soutenu par la nouvelle puce vivo V2 ISP, que la société a mentionnée lors de sa présentation. Il combine les techniques traditionnelles des FAI avec des algorithmes d’IA modernes et est très efficace (16,3 TOPS par Watt).

Le combo Snapdragon 8 Gen 1 + vivo V1+ obtient une suite avec la série X90

Le téléobjectif utilisera un 64MP OmniVision OV64B – un capteur 1/2 ”avec des pixels de 0,7 µm, plus la prise en charge du regroupement de pixels 4 en 1 et du HDR échelonné à 3 expositions. La distance focale de l’objectif est TBD.

Il y aura un objectif portrait comme sur la série X80, mais cette fois il sera couplé à un capteur 50MP. Celui-ci est intéressant – le capteur sera l’IMX758 (1/2,51″), selon notre source, et il fera ses débuts avec la série vivo X90.

De plus, la série vivo X90 prendra en charge Dolby Vision – pour la prise de vue, l’édition et la visualisation, similaire à l’iPhone 14. La série X90 devrait être dévoilée en décembre, mais nous devrions voir plus de détails fuir d’ici là.

Merci pour l’info, pronostiqueur anonyme !