vivo X90 et X90 Pro annoncés avec une charge Dimensity 9200 et 120W

Les derniers produits phares de la série X vivo sont désormais officiels et apportent des améliorations à tous les niveaux par rapport à leurs prédécesseurs. Les vivo X90 et X90 Pro sont alimentés par le chipset MediaTek Dimensity 9200 et apportent des caméras impressionnantes et des vitesses de charge ultra rapides. Nous avons une histoire distincte couvrant le X90 Pro + que vous pouvez consulter ici.

À commencer par les écrans – les deux nouveaux modèles X90 disposent d’écrans AMOLED incurvés de 6,78 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les panneaux produisent des couleurs 10 bits et une luminosité maximale de 1 300 nits.

Le département caméra du X90 est dirigé par le Sony IMX866 50MP avec un objectif f/1.75 et OIS. Il y a un module ultra large 12MP (Sony IMX663) et un second IMX663 12MP utilisé à des fins de téléobjectif avec zoom optique 2x.

Le X90 Pro est mis à niveau vers le capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce avec une large ouverture f/1,75, tout comme le modèle Pro+. Vous obtenez également un appareil photo ultra-large 48MP avec un capteur Sony IMX598 et une paire de modules téléobjectif – un objectif portrait 50MP IMX758 (équivalent 50 mm) et un module périscope 64MP avec un objectif équivalent 90 mm avec zoom optique 3,5x et zoom numérique jusqu’à 100x. La série X90 reçoit également la puce V2 ISP interne de vivo pour le traitement d’image et l’amélioration des prises de vue en basse lumière.

Le vivo X90 contient une batterie à double cellule de 4 810 mAh tandis que le X90 Pro a une capacité de 4 870 mAh. Les deux téléphones offrent une charge filaire de 120 W.

Le X90 Pro bénéficie en plus de la charge sans fil de 50 W, à condition que vous ayez à portée de main le chargeur sans fil propriétaire vivo 50 W. Le côté logiciel est géré par OriginOS 3.

vivo X90 est disponible en noir, bleu et rouge. Le prix commence à 3 699 CNY (518 $) pour la version 8/128 Go et monte à 4 999 CNY (700 $) pour la version 12/512 Go.











Vivo X90

vivo X90 Pro est disponible en noir et rouge. La version d’entrée de gamme 8/256 Go commence à 4 999 CNY (700 $) tandis que le modèle haut de gamme 12/512 Go coûte 5 999 CNY (840 $).









Vivo X90 Pro

Le vivo X90 et le X90 Pro sont tous deux en précommande en Chine à partir d’aujourd’hui, tandis que les ventes ouvertes commencent le 6 décembre. La disponibilité et les prix internationaux seront détaillés ultérieurement.