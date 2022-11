vivo X90 avec Dimensity 9200 s’arrête par Geekbench avant l’annonce de la semaine prochaine

La série X90 de vivo devrait faire ses débuts le 22 novembre et nous avons plus de détails sur le modèle vanille grâce à une nouvelle liste Geekbench. Le vivo X90 (V2241A) est équipé du chipset MediaTek Dimensity 9200 récemment annoncé et contient également 12 Go de RAM.

Le X90 a réussi un impressionnant score monocœur de 1 353 points et 4 055 points dans le département multicœur. Ces scores sont légèrement en deçà des prochains appareils Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que nous avons vus sur Geekbench, y compris le vivo X90 Pro+ qui a obtenu respectivement 1 485 et 4 739 points. Nous devons garder à l’esprit que tous ces appareils sont ne pas les unités de vente au détail finales, de sorte que les scores réels seront probablement différents.







Vivo X90 sur Geekbench

La nouvelle liste Geekbench confirme également que le X90 fonctionne sous Android 13 vraisemblablement avec OriginOS 3 pour les unités chinoises et Funtouch OS pour les modèles mondiaux. On attend également la puce vivo V2 ISP ainsi qu’un capteur 1″ pour la caméra principale.

Dans les nouvelles connexes, vivo a déjà envoyé des unités de révision aux critiques et aux médias en Chine. Une vidéo publiée sur Weibo détaille la conception du nouveau téléphone ainsi que quelques premières impressions de l’appareil photo.

La source