vivo X90 aura un chipset Dimensity 9200 et une charge rapide de 120 W

La série vivo X90 arrivera en décembre et le produit phare X90 Pro + aura un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et un appareil photo de premier ordre. Aujourd’hui, nous en avons également appris davantage sur la version vanille – le vivo X90 de base fonctionnera sur le chipset Dimensity 9200 et prendra en charge une charge de 120 W.

Vivo X80

Les spécifications supposées proviennent de Digital Chat Station sur Weibo, et elles ont également révélé que l’écran sera de 1,5K, c’est ainsi que les panneaux 1220p sont souvent mal étiquetés. Le vivo X90 sera également le premier smartphone vanille de la série X à être classé IP, jusqu’à présent, seuls les modèles Pro étaient protégés contre l’eau et la poussière.

Le chipset Dimensity 9200 n’est pas encore annoncé, mais plus tôt dans la journée, nous avons vu une première référence, révélant une amélioration globale de 26 % des performances brutes. Le vivo X90 aura également une augmentation de la capacité de la batterie – les rapports indiquent une double cellule de 4 700 mAh.

