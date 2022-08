Vivo X80 : tout ce que vous devez savoir

La gamme phare X-line de Vivo est devenue l’un des meilleurs appareils photo de tous les smartphones, et cela semble également valable avec les nouveaux téléphones Vivo X80 de 2022.

La société a dévoilé pour la première fois les X80 et X80 Pro en Chine, et les deux téléphones ont depuis été lancés dans le monde entier, bien que seul le Pro soit arrivé en Europe. Mais y a-t-il un X80 Pro+ encore plus puissant en route plus tard cette année ?

Vivo a dévoilé pour la première fois les X80 et X80 Pro en Chine le 25 avril, avant de leur proposer un déploiement mondial le 18 mai. Ils sont chacun disponibles sur des marchés légèrement différents :

Le X80 sera disponible à Hong Kong, à Taïwan, en Inde, en Indonésie, en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Philippines) et en Asie du Sud (Pakistan et Bangladesh).

Le X80 Pro sera disponible à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines, Malaisie, Vietnam, Singapour), en Europe, au Moyen-Orient (EAU, Arabie Saoudite), en Amérique latine (Mexique, Colombie, Chili, Pérou).

En Inde, les téléphones sont disponibles à l’achat maintenant, tandis que le Royaume-Uni et l’Europe n’ont que le modèle Pro, et aucun des deux n’est lancé aux États-Unis. Pourtant, c’est un progrès après qu’aucune des séries Vivo X70 ne soit arrivée en Europe.

Il y a aussi au moins un autre téléphone à considérer. Vivo a profité du lancement chinois des téléphones pour taquiner un troisième de la série : le X80 Pro+. Il reste cependant un peu de temps à attendre pour ce modèle, qui sera lancé dans Q3 – alias juillet-septembre. D’après les antécédents, il est assez plausible que ce modèle reste uniquement en Chine.

GSMArena cite “une source fiable de l’industrie” qui affirme que le téléphone est toujours sur la bonne voie pour arriver en Septembreet dit qu’il ne s’agira pas d’une mise à niveau « itérative » par rapport aux modèles X80 existants.

Un rapport séparé de Rootmygalaxy prédit un quatrième modèle : le X80 Lite, qui serait apparemment lancé aux côtés du Pro+. Vivo n’a pas encore lancé de modèle Lite dans sa série X, et le site ne contient aucune information sur les spécifications ou les fonctionnalités du matériel, alors prenez ce rapport avec une pincée de sel.

Nous avons discuté de la série Vivo X80 dans un épisode de notre podcast hebdomadaire Fast Charge, que vous pouvez regarder ici :

Combien coûte le Vivo X80 ?

Voici les prix que nous avons jusqu’à présent pour les X80 et X80 Pro, ce dernier incluant les prix britanniques et européens. Gardez à l’esprit que les prix du X80 Pro varient à travers l’Europe, même au sein de la zone euro, mais nous avons inclus le plus bas que nous ayons trouvé ici :

X80 : à partir de 59 999 ₹ (environ 775 $/625 £/735 €)

X80 Pro : à partir de 1 199 £/1 100 €/86 999 ₹ (environ 1 475 $)

Bien sûr, nous ne savons pas encore combien coûtera le Pro+ ou le Lite. Nous avons cependant une fuite là-bas, de @Shadow_Leak, qui prédit que le X80 Pro+ commencera à partir de 6 499 ¥. Sa prédiction pour le X80 Pro était assez proche (5 699 ¥, contre un prix officiel de 5 499 ¥), appelant correctement la hausse des prix par rapport à la série X70, nous pensons donc qu’il sera proche de la marque ici.

Quelles sont les spécifications du Vivo X80 ?

Avec deux téléphones officiels, nous savons tout sur le X80 et le X80 Pro et grâce aux fuites, nous pensons savoir un peu à quoi s’attendre du Pro+ lors de son lancement. Voici comment chacun des téléphones se forme.

Vivo X80

Le Vivo X80 est le téléphone le moins cher de la série, mais ce n’est pas en reste.

Il est disponible en trois couleurs : noir, orange et vert (bien que l’orange soit exclusive à la Chine). Les finitions varient par plus que la couleur : le modèle noir a un arrière en verre, l’orange est en cuir végétalien et le vert arbore une construction en céramique.

Le X80 est alimenté par le chipset phare MediaTek Dimensity 9000, ainsi que 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

L’écran est un écran incurvé FHD + OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture de la gamme de couleurs 100% DCI-P3 – il devrait donc être assez lisse.

L’alimentation provient d’une batterie de 4500 mAh, avec une charge rapide filaire de 80 W mais aucun support pour la charge sans fil.

Quant à la caméra, il y a une configuration à triple objectif à l’arrière. Tous les trois sont dotés du revêtement de lentille T* de Zeiss, qui réduit l’éblouissement. Le tireur principal utilise le tout nouveau capteur 50Mp Sony IMX866 RGBW 1/1.49in avec un objectif f/1.75 avec OIS.

Cet appareil photo est rejoint par un appareil photo téléobjectif/portrait à zoom 2x à une ouverture f/1,98, utilisant le capteur 12Mp Sony IMX663 1/2in, emballant une stabilisation de style cardan. Enfin, il y a un ultra large 12Mp avec un capteur Sony IMX663 et une ouverture f/2.0.

Quant à l’avant, vous obtenez une caméra selfie perforée avec un capteur 32Mp 1/2.8in et un objectif f/2.5.

En Chine, le téléphone est livré avec Android 12 exécutant OriginOS Ocean de Vivo, bien que la version internationale utilise plus probablement le skin FuntouchOS de la société.

Vivo X80 Pro

Le X80 Pro est assez similaire au X80, mais avec quelques améliorations clés. C’est le seul téléphone de la série que nous avons testé nous-mêmes, alors lisez notre avis sur le Vivo X80 Pro pour savoir ce que nous en pensons.

Le design est particulièrement similaire, avec les mêmes options de couleur et de finition – bien que dans ce cas seulement le modèle noir se lance dans le monde entier. Sinon, la seule vraie différence est que le module de caméra est un peu plus grand, pour s’adapter à un objectif supplémentaire sous l’anneau principal de la caméra.

Il y a un autre changement dans la construction, bien qu’il ne soit pas visible : le X80 Pro bénéficie d’un indice de protection IP68, ce qui signifie qu’il est à peu près aussi sûr que les téléphones en matière de protection contre l’eau et la poussière.

En Chine, vous pouvez acheter le X80 Pro avec le Dimensity 9000 ou le Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur, bien que seule l’itération Snapdragon fasse la coupe dans le monde entier.

Les options de RAM et de stockage sont similaires, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage – bien que seule la variante 12 + 256 Go obtienne un lancement mondial.

L’écran a la même taille que le X80 – 6,78 pouces – mais est mis à niveau vers un LTPO 2.0 AMOLED, ce qui signifie qu’il peut réduire son taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz afin d’économiser de l’énergie, et a une résolution QHD+ plus élevée.

Il contient également une autre mise à niveau. Alors que le X80 comprend un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le X80 Pro passe à un capteur à ultrasons avec une zone de détection nettement plus grande, ce qui permet d’atteindre plus facilement le bon endroit de l’écran pour enregistrer une impression.

La batterie est également un peu plus grande à 4700 mAh, et bien que la charge filaire soit la même à 80 W, vous bénéficiez également d’une charge sans fil de 50 W, avec une charge inversée également prise en charge.

L’appareil photo contient probablement les plus grandes améliorations. L’appareil photo principal est complètement différent : il est également de 50Mp, mais utilise le capteur Samsung ISOCELL GNV 1/1,3 pouces à une ouverture f/1,57 lumineuse avec OIS.

L’appareil photo à zoom 2x est le même que le X80, mais avec une ouverture f/1,85 légèrement plus large. Il y a aussi une caméra périscopique à zoom 5x, avec un capteur stabilisé optiquement de 8Mp à une ouverture f/3.4.

Enfin, l’ultra large bénéficie également d’une mise à niveau sérieuse : vers un capteur Sony IMX598 de 48Mp à une ouverture de f/2.2. La caméra selfie est la même cependant, un trou de perforation de 32Mp à f/2.5.

Comme le X80, le Pro est livré avec Android 12 et OriginOS Ocean.

Vivo X80 Pro+

Le X80 Pro+ est susceptible d’offrir quelques mises à niveau clés du Pro régulier – bien que nous ne sachions pas quoi.

Bien que nous ayons vu quelques fuites pour le Pro + avant le lancement initial, certaines d’entre elles se sont avérées être pour le Pro après tout, ce qui ne permet pas de savoir ce qui pourrait encore faire référence au prochain téléphone.

Plus récemment, MySmartPrice a signalé, sur la base des conseils du leaker Yogesh Brar, que la mise à niveau clé du téléphone sera vers la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1.

C’est le seul détail signalé jusqu’à présent. L’appareil photo est susceptible d’obtenir plus de mises à niveau, et une ancienne fuite a prédit qu’il utilisera le capteur Samsung GN1 50Mp, à une ouverture f/1.3 encore plus large. Nous avions également entendu parler d’un saut vers une caméra selfie 44Mp – non vue sur aucun des combinés X80 actuels.

Il n’y a pas beaucoup d’autres fuites pour le Pro+ qui semblent plausibles à la suite du lancement du X80 et du X80 Pro, il semble donc que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur les mises à niveau de ce téléphone.

Vivo X80 Lite

Comme mentionné ci-dessus, un site a prédit le lancement d’un X80 Lite. Cependant, il n’y a absolument aucune fuite sur ses spécifications ou ses fonctionnalités, donc pour l’instant, nous ne savons absolument pas ce que ce téléphone pourrait offrir.

Bien sûr, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que plus de détails seront disponibles, alors revenez régulièrement pour voir ce que nous trouvons. En attendant, vous pouvez également lire les meilleurs téléphones Vivo et les meilleurs téléphones pour une multitude d’alternatives intéressantes.