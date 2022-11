vivo X80 Pro obtient la mise à jour stable de Funtouch OS 13 basée sur Android 13

vivo a lancé le vivo X80 Pro en Chine avec OriginOS Ocean basé sur Android 12, mais sa version mondiale vendue dans d’autres pays était livrée avec Funtouch OS 12 à la place. vivo a commencé à déployer la version bêta de Funtouch OS 13 basée sur Android 13 pour les modèles mondiaux du X80 Pro le mois dernier, et il semble que les tests bêta se soient bien déroulés depuis que la société a publié la mise à jour stable de Funtouch OS 13 pour le Snapdragon 8 Gen 1- smartphone alimenté.

La mise à jour est arrivée sur notre vivo X80 Pro en Inde avec la version du firmware PD2185BF_EX_A_13.1.10.13.W30 et nécessite un téléchargement de 6,24 Go. Il s’agit de la ROM globale Funtouch OS 13, et elle est livrée avec le correctif de sécurité Android du 1er novembre 2022 et de nouvelles fonctionnalités, notamment le refroidissement du téléphone dans l’application iManager. vivo dit qu’il empêche le téléphone de surchauffer car il abaisse intelligemment la fréquence du processeur en “réduisant le fonctionnement des applications”.

Cela dit, Funtouch OS 13 n’apporte aucune modification majeure de l’interface utilisateur au vivo X80 Pro, car il ne comporte aucune refonte de la conception. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Funtouch OS 13 ici pour en savoir plus à ce sujet.







Mise à jour Funtouch OS 13 basée sur Android 13 de vivo X80 Pro

Si vous vivez en Inde et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour stable de Funtouch OS 13 sur votre vivo X80 Pro, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre téléphone. Réglages menu. Si vous vivez dans un autre pays et avez reçu la mise à jour stable de Funtouch OS 13 sur votre appareil, faites-le nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.