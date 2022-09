Vivo X80 Lite arrive en Europe

Le vivo X80 Lite a été dévoilé aujourd’hui en République tchèque, pays d’Europe centrale. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 64 MP avec OIS et d’un jeu de tir selfie de 50 MP, et si ces spécifications vous semblent familières, c’est parce qu’il s’agit du vivo V25, déguisé sous un nouveau nom.

Le vivo X80 Lite est livré avec un chipset Dimensity 900, et les clients tchèques obtiennent la variante de mémoire 8/256 Go. Le pays européen obtient également les couleurs noir et or avec le verre Fluorite AG à l’arrière, mais seul ce dernier change de couleur sous la lumière directe du soleil.

La batterie est également restée inchangée – une cellule de 4 500 mAh est livrée avec une charge rapide de 44 W qui se remplit à 61 % en 30 minutes. Le téléphone est avec nous (sous sa marque V) et nous avons été impressionnés par son boîtier fin de 7,79 mm qui ne pèse que 186 grammes.

Les autres spécifications incluent Funtouch OS 12, la prise en charge HDR10 + pour l’OLED de 6,44 pouces, le refroidissement VC et la protection contre les infiltrations IP54. Le téléphone coûte 9 999 CZK (400 $) et est en précommande chez des détaillants tiers.

