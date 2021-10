vivo X70 Pro+ pour examen

Le vivo X70 Pro+ qui a été annoncé plus tôt le mois dernier en Chine et a fait ses débuts dans le monde il y a quelques jours a atterri dans nos bureaux pour un examen. Nous avons reçu le modèle international, qui est proposé dans une seule couleur Enigma Black, contrairement à son homologue chinois qui se décline également dans les tons orange et bleu, affichant des dos en cuir végétalien.

Le X70 Pro+ est livré dans une boîte de vente au détail de forme carrée qui se sent assez haut de gamme grâce à la finition en cuir. À l’intérieur se trouvent le chargeur 55 W, un câble USB-C, des écouteurs USB-C, un adaptateur de prise casque 3,5 mm, un étui de protection, un outil d’éjection de carte SIM et les documents habituels.

Le X70 Pro+ est construit autour d’un écran AMOLED incurvé 10 bits WQHD+ 120 Hz LTPO E5 certifié HDR10+ et d’une luminosité maximale de 1 500 nits. Il a un trou de perforation au centre pour la caméra selfie 32MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique, que nous avons trouvée assez rapide et précise dans le peu de temps que nous avons passé avec le téléphone.

Le panneau arrière de l’Enigma Black X70 Pro+ est construit avec la nouvelle technologie Fluorite AG, offrant une finition satinée. Il est agréable au toucher et ajoute à l’expérience globale, qui est encore complétée par la construction robuste de l’appareil. Vous pouvez dire que le X70 Pro+ est un smartphone haut de gamme dès que vous le tenez.

Le X70 Pro+ n’a qu’une seule option de couleur sur les marchés mondiaux parce que vivo a déclaré avoir adopté une philosophie phare d’une seule couleur pour le téléphone, et comme la société n’apporte pas les variantes de la tortue luth en dehors de la Chine, la marque a décidé de se rattraper en groupant un étui de protection avec une finition semblable à du cuir.

Assez parlé du panneau arrière, parlons du grand îlot de caméra qui attire rapidement l’attention. Le module abrite une unité principale de 50MP, ultralarge de 48MP, portrait de 12MP et périscope de 8MP. La caméra principale est livrée avec OIS et utilise le capteur Ultra-Sensing GN1, tandis que la caméra ultra-large est livrée avec un cardan, qui peut être utilisé pour les photos et les vidéos.

Sur le côté droit des caméras se trouve la Ceramic Cloud Window, qui peut servir de miroir d’autoportrait si vous souhaitez vous aventurer et capturer des selfies avec l’appareil photo principal. Le smartphone intègre également la puce d’imagerie V1 développée par vivo et est livré avec des améliorations ZEISS, dont nous parlerons en détail dans notre examen complet ainsi que des autres fonctionnalités du combiné.

Sous le capot, le vivo X70 Pro+ est doté du SoC Snapdragon 888+, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est également livré avec la fonction RAM étendue, qui vous permet d’ajouter jusqu’à 4 Go de RAM virtuellement à partir du stockage interne.

Le X70 Pro+ exécute immédiatement Funtouch OS 12 basé sur Android 11, et vivo a confirmé que les modèles mondiaux ne recevront pas OriginOS de sitôt. La société ne nous a rien dit non plus sur le support logiciel auquel nous devrions nous attendre pour le X70 Pro+, mais comme il s’agit du produit phare premium de vivo, nous espérons qu’il obtiendra au moins deux mises à niveau de la version Android.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 888 Plus est IP68 résistant à la poussière et à l’eau, dispose de haut-parleurs stéréo et contient une batterie de 4 500 mAh qui est alimentée via un port USB-C jusqu’à 55 W. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil inversée de 10 W et la charge sans fil de 50 W, mais vous devrez acheter le chargeur sans fil compatible de vivo séparément car il ne fait pas partie de l’emballage de vente au détail. vivo nous a dit que le X70 Pro+ se chargerait via d’autres chargeurs sans fil tiers, mais les vitesses de charge varieront.

Notre examen vivo X70 Pro+ est en cours, alors restez dans les parages pour voir si c’est un achat digne.