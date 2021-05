vivo X60t Pro obtient la certification 3C avec une charge de 33 W

La série X60 de vivo comprend actuellement quatre smartphones: le vanilla X60, le X60 Pro, le X60 Pro + et le X60t. Mais vivo n’est pas encore terminé, et il ajoutera bientôt un smartphone supplémentaire à la gamme, baptisé X60t Pro, qui a été certifié par le chinois 3C.

Selon 3C, le X60t Pro, code de modèle sportif V2120A, prendra en charge les réseaux de charge 33W et 5G – tout comme le X60t. L’autorité de certification chinoise ne divulgue rien d’autre sur le X60t Pro, mais le smartphone devrait avoir le SoC Dimensity 1200 sous le capot.

Étant une variante « Pro », nous nous attendons à ce qu’il soit accompagné de quelques améliorations par rapport au X60t, qui est alimenté par le SoC Dimensity 1100, exécute OriginOS basé sur Android 11 prêt à l’emploi et est proposé dans une configuration de mémoire unique – 8 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Le X60t est construit autour d’un écran AMOLED 6,56 « FullHD + 120Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et contient une batterie de 4300 mAh.







vivo X60t

Pour la photographie, le X60t dispose d’un total de quatre caméras à bord: un selfie de 32 MP à l’intérieur du trou de perforation, avec l’appareil photo principal de 48 MP à l’arrière rejoint par des unités de portrait ultra-larges de 13 MP et de 13 MP.

