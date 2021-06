vivo X60t Pro+ dévoilé avec un capteur 12MP derrière l’objectif 50mm au lieu de 32MP

La série X60 de Vivo est comme un arbre qui ne cesse de pousser de nouvelles branches – le dernier ajout à la série est le vivo X60t Pro+, qui est une variante du X60 Pro+ avec un capteur différent derrière le téléobjectif 50 mm.

Le X60 Pro+ d’origine est livré avec un capteur de 32 MP, qui a été remplacé par un capteur de 12 MP. Des informations non confirmées indiquent que le nouveau capteur est le Sony IMX663, un capteur 1/2,93″ avec des pixels 1,22 µm, remplaçant le capteur Samsung S5KGD1 1/2,8″ avec des pixels 0,8 µm et un filtre Quad Bayer. L’ouverture a également changé, passant de f/2,08 à f/1,98.

L’échange s’accompagne également d’une petite baisse de prix de 5 000 CNY pour l’original à 4 500 CNY pour le modèle « t » (cela se convertit en 700 $/585 €, soit une remise de 78 $/65 €). Notez qu’il existe différentes remises en jeu dans divers magasins, vous pouvez donc voir le modèle « t » à un prix inférieur ou supérieur.





Détails de l’appareil photo : vivo X60t Pro+ (gauche) • vivo X60 Pro+ (droite)

Tout le reste est identique, y compris le module périscope de 125 mm et son capteur de 8 MP, la caméra principale de 50 MP 1/1,31″ et la caméra ultra large de 48 MP. Même caméra selfie de 32 MP à l’avant également. Vraiment, tout se résume à la caméra portrait 50 mm.

C’est un changement plus petit que, disons, le X60t par rapport au X60. Là, vivo a remplacé le Snapdragon 870 par un Dimensity 1100 et ajouté une stabilisation du cardan à la caméra principale (le modèle non-t a un OIS standard). Et n’oubliez pas l’édition vivo X60 Curved Screen. Comme nous l’avons dit, de nombreuses branches.

Quoi qu’il en soit, mis à part l’appareil photo portrait, le vivo X60t Pro+ est identique au Pro+, vous pouvez donc consulter notre revue pour un examen plus approfondi du téléphone. Nous avons un examen vidéo trop.

Ce modèle n’apparaît qu’en Chine pour l’instant et se décline dans les mêmes coloris Orange et Bleu Empereur. Les deux sont disponibles sur la boutique en ligne de vivo (et sur d’autres magasins en Chine), mais aucune unité n’est disponible pour le moment.

La source (en chinois) | Via 1 | Via 2 (en chinois)