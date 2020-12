Vivo a actualisé sa gamme premium de la série X avec les téléphones Vivo X60 et X60 Pro. Les deux smartphones sont équipés d’un grand écran AMOLED de 6,56 pouces et du nouveau skin personnalisé Origin OS basé sur Android 11. Notamment, la série X60 est également la première à intégrer le SoC Samsung Exynos 1080. Comme confirmé précédemment par la société, la nouvelle gamme Vivo X60 est livrée avec des optiques Zeiss. Le fabricant chinois de smartphones a également annoncé le développement de Vivo X60 Pro +.

En termes de prix, puis Vivo X60 prix à partir de 3498 CNY (environ Rs 39300) pour la variante de base 8 Go + 128 Go. Ses options de stockage 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go coûtent respectivement 3798 CNY (environ 42 650 Rs) et 3 998 CNY (environ 44 900 Rs). Le Vivo X60 Pro est disponible en variante 12 Go + 256 Go pour 4498 CNY (environ 50 500 Rs). Le modèle vanille est livré avec les options de couleur Huacai (violet), Shimmer (pêche) et Force (noir), tandis que la variante Pro a deux finitions de couleur. La vente de smartphones commencerait l’année prochaine en Chine et la société n’a pas encore précisé ses détails de disponibilité mondiale.

À partir du Vivo X60 Pro, le téléphone arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,56 pouces (1080 x 2376 pixels) avec un rapport écran / corps de 92,7%, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10 +. Sous le capot, il contient le SoC octa-core Samsung Exynos 1080 avec GPU Mali G78, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 de stockage UFS3.1. En termes de conception, Vivo X50 Pro et le X60 Pro se ressemblent assez, à l’exception du placement de la découpe de perforation sur le panneau avant.

Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend un 48 mégapixels avec capteur f / 1,48 qui prend en charge la stabilisation d’image vidéo (VIS) de type cardan à micro-tête 4 axes. Il porte en outre un objectif ultra-large de 13 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique 2x et un téléobjectif de type périscope de 8 mégapixels avec zoom optique 5x et numérique 60x capacité de zoom. La caméra périscope du Vivo X60 Pro est stabilisée optiquement. Pour les selfies, il existe une caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f / 2,45. Son application de caméra est livrée avec des modes préchargés tels que scène de nuit, portrait, panorama, photo dynamique, ralenti, vidéo courte, pixel élevé et mode professionnel.

Les autres fonctionnalités du Vivo X60 Pro incluent la prise en charge de la double carte SIM, la connectivité 5G, la 4G LTE, le capteur d’empreintes digitales intégré, Bluetooth v5.1, NFC et OTG. Il est livré avec OriginOS 1.0 basé sur Android 11. Il contient en outre une batterie de 4200 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

D’autre part, le Vivo X60 vanille offre plus ou moins les mêmes fonctionnalités que son frère Pro, à l’exception d’une batterie de 4300 mAh relativement plus petite qui prend en charge une charge rapide de 33 W via le port USB Type-C. Cependant, il est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui abrite un capteur principal de 48 mégapixels à stabilisation optique avec objectif f / 1,9 accompagné d’un capteur de 13 mégapixels avec objectif ultra-large f / 2,2 et d’un capteur de 13 mégapixels avec f / Objectif portrait 2,46 et zoom optique 2x. Il est également livré avec OriginOS 1.0 et Samsung Exynos 1080 SoC similaire au Vivo X60 Pro.

Enfin, Vivo a également taquiné l’arrivée du Vivo X60 Pro + avec Qualcomm Snapdragon 888 SoC. L’appareil est taquiné pour être lancé au début de l’année prochaine; cependant, ses spécifications restent peu claires pour le moment.