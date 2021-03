Le fabricant chinois de smartphones Vivo a lancé sa série phare, la série Vivo X60 en Inde. La série Vivo X60 a été lancée avec des processeurs Qualcomm Snapdragon et des objectifs de caméra ZEISS avec stabilisation de cardan. La série Vivo X60 comprend les Vivo X60, Vivo X60 Pro et Vivo X60 Pro +. Le Vivo X60 et le Vivo X60 Pro sont alimentés par le chipset Qualcomm Snapdragon 870, tandis que le Vivo X60 Pro + est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888. La série Vivo X60 a été vendue au prix de Rs 37 990 et plus pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go. La variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go de la vanille Vivo X60 coûte Rs 41 990. Le Vivo X60 Pro est au prix de Rs 49 990 pour la seule variante de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go. Le Vivo X60 Pro +, en revanche, est au prix de Rs 69 990 pour la variante de stockage de 12 Go de RAM et de 256 Go de haut de gamme. Les précommandes pour la série Vivo X60 commencent aujourd’hui et les smartphones seront mis en vente à partir du 2 avril. Le smartphone sera vendu via Flipkart, Amazon, Vivo.com, Tata Cliq et Paytm Mall, ainsi que des partenaires hors ligne comme Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, et plus encore.

Spécifications du Vivo X60 Pro +

Le Vivo X60 est livré avec un écran AMOLED flexible de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz avec une densité de pixels de 398ppi et une protection d’écran Schott Xensation Up. Le Vivo X60 Pro + est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888 et est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. Le smartphone dispose d’une batterie de 4200 mAh avec prise en charge de la technologie de charge rapide FlashCharge de 55 W et fonctionne sur le système d’exploitation FunTouch 11.1 basé sur Android 11. Le Vivo X60 Pro + arbore une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur GN1 de 50 mégapixels avec stabilisation d’image optique, un capteur Sony IMX 598 de 48 mégapixels avec stabilisation de cardan, un jeu de tir de 32 mégapixels et un appareil photo de 8 mégapixels. À l’avant, le Vivo X60 Pro + est livré avec un vivaneau selfie de 32 mégapixels. Les options de connectivité du Vivo X60 Pro + incluent la 5G, le Wi-Fi double bande, le GPS, le NFC, le Bluetooth 5.2 et un port USB de type C.

Spécifications du Vivo X60 Pro

Le Vivo X60 Pro est livré avec le même écran AMOLED flexible de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz avec une densité de pixels de 398ppi et une protection d’écran Schott Xensation Up. Sous le capot, il y a un chpiset Qualcomm Snapdragon 870, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Le Vivo X60 Pro contient une batterie de 4200 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la fonction 33W FlashCharge.Le smartphone est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur Sony IMX598 de 48 mégapixels avec stabilisation de cardan et deux caméras de 13 mégapixels. À l’avant, il y a un vivaneau selfie de 32 mégapixels sur le Vivo X60 Pro. Les options de connectivité du Vivo X60 Pro restent les mêmes que celles du Vivo X60 Pro +, à l’exception du fait qu’il n’y a pas de NFC sur le Vivo X60 Pro et qu’il est livré avec Bluetooth 5.1 au lieu de Bluetooth 5.2.

Spécifications du Vivo X60

Le Vivo X60 est à peu près le même téléphone que le Vivo X60 Pro avec quelques différences mineures. Il est également livré avec le même écran AMOLED flexible de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz avec une densité de pixels de 398ppi et une protection d’écran Schott Xensation Up. Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 870, similaire au Vivo X60 Pro, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il existe la même batterie de 4200 mAh avec la même charge rapide de 33 W. Le Vivo X60 arbore également une configuration à triple caméra arrière, mais c’est là que réside la principale différence. Il n’y a pas de stabilisation de cardan sur le Vivo X60. Il existe un capteur Sony IMX598 de 48 mégapixels avec les mêmes deux tireurs de 13 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.