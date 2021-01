Les vivo X60 et X60 Pro ont dévoilé la semaine dernière une charge allant jusqu’à 33W, mais le X60 Pro + qui devrait bientôt arriver ira plus vite.

Le X60 Pro +, désignation de modèle sportif V2056A, a été certifié par le 3C chinois avec une charge de 55 W. La liste 3C révèle également que X60 Pro + prendra en charge les réseaux 5G, mais ce n’est pas une surprise puisque les variantes vanilla X60 et Pro sont également compatibles avec les réseaux de nouvelle génération.

L’autorité de certification chinoise ne divulgue aucun autre détail sur le X60 Pro +, mais grâce à Geekbench, nous savons qu’il sera livré avec Snapdragon 888 SoC et 12 Go de RAM. L’unité soumise au test de référence fonctionnait sous Android 11 et avait probablement OriginOS en tête.

Nous espérons en savoir plus sur le vivo X60 Pro + dans les prochains jours.

