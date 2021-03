Bienvenue dans notre premier aperçu du vivo X60 Pro et du vivo X60 Pro +. La paire de produits phares qui vient d’être annoncée est avec nous depuis quelques jours maintenant et nous les soumettons à notre défi d’examen. Mais jusqu’à ce que ce soit prêt, faisons un déballage et vérifions quelles sont leurs principales caractéristiques. La vidéo suivante devrait vous mettre rapidement au courant si vous avez manqué l’annonce.

Les vivo X60 Pro et Pro + diffèrent à plusieurs égards, mais le système de caméra, la charge de la batterie et le processeur sont les principaux.

Les deux téléphones sont livrés avec un câble USB, des écouteurs, un adaptateur USB-C vers 3,5 mm, un étui et un chargeur – le Pro + reçoit une brique de 55 W, tandis que le Pro obtient un 33 W – correspondant à leurs tarifs pris en charge. Les deux appareils utilisent ces adaptateurs pour recharger la même batterie de 4200 mAh.







Déballage des vivo X60 Pro et X60 Pro +

Les deux vivo sont identiques de l’avant, où vous êtes accueilli par un Super AMOLED de 6,56 pouces de résolution 1080p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR10 + et bien plus de 1000 nits de luminosité maximale en mode automatique. C’est un bel écran, comme nous en sommes venus à l’attendre de la série haut de gamme de vivo.

L’arrière est l’endroit où les choses sont sensiblement différentes. Le vivo X60 Pro rappelle les vivo X50 Pro et Pro + de l’année dernière avec une finition satinée qui à la fois est douce au toucher et élimine les empreintes digitales. Le vivo X60 Pro + apporte un panneau en cuir vegan dans ce que le fabricant appelle Emperor Blue. C’est une chose de beauté et une sensation incroyable au toucher. Et à en juger par l’Oppo Find X2 Pro que nous avons encore sur le support, la housse en cuir végétalien est de qualité et ne s’érafle pas facilement avec l’utilisation.







Les vivo X60 Pro et X60 Pro + côte à côte

Le vivo X60 Pro + est le smartphone le plus performant de la société à ce jour avec un chipset Snapdragon 888 et un système de caméra plus robuste. Son capteur principal est un Samsung ISOCELL GN1 50MP 1 / 1,3 « , que nous connaissons bien du vivo X50 Pro + de l’année dernière. L’appareil photo ultra-large utilise un capteur 48MP IMX598 (le même capteur utilisé dans les caméras principales des X60 et X60. Pro) et dispose du système de stabilisation de la nacelle.

Le X60 Pro + est également le seul à disposer d’un périscope 5x en ce qui concerne la version internationale de la gamme X60.

Les vivo X60 Pro et Pro + disposent tous deux de la fonction de décalage de pixel de vivo, qui vise à surpasser l’algorithme de dématriçage traditionnel et à obtenir des détails par pixel plus élevés et à améliorer la précision des couleurs.

Le vivo X60 Pro n’est pas en reste avec un chipset 7nm Snapdragon 870, au lieu du 5nm 888. Côté caméra, il utilise le capteur 48MP de l’ultra-large du X60 Pro + pour son appareil photo principal, sous un objectif plus standard de 26 mm. Comme dans le Pro +, il s’agit de la caméra dotée de la fonction de stabilisation de la nacelle.

Le reste des caméras est un zoom 2x 13MP et un ultra-large 13MP – pas tout à fait phare, mais parfaitement polyvalent.

Nos tests des vivo X60 Pro et X60 Pro + sont bien avancés, mais il y a beaucoup à couvrir. Restez à l’écoute!