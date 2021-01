vivo s’est rendu aujourd’hui à Weibo pour confirmer que le X60 Pro + arrivant le 21 janvier sera alimenté par le SoC Snapdragon 888.

L’affiche partagée par vivo confirme que le X60 Pro + arborera un dos en cuir et sera disponible en deux couleurs. Cela nous donne également un aperçu clair du système de caméra, qui utilise l’optique ZEISS et comprend quatre caméras, l’unité principale utilisant le capteur 50MP ISOCELL GN1.







vivo n’a pas encore détaillé les spécifications du X60 Pro +, mais il est répertorié sur le site chinois de la société avec deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Les images incluses dans la liste confirment que le X60 Pro + emballera un écran perforé avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous.







vivo X60 Pro +

Les teasers précédents promettaient des performances de caméra impressionnantes en basse lumière et un son de haute qualité sur le smartphone. Le X60 Pro + a également obtenu la certification 3C avec une charge de 55 W.

Avec l’annonce dans deux jours seulement, nous n’avons pas à attendre longtemps pour tout savoir sur le X60 Pro +.

Source 1, 2 (tous les deux en chinois) | Via