vivo a présenté les X60 et X60 Pro à la fin du mois dernier et a promis de lancer prochainement un modèle Pro +. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle dévoilerait le X60 Pro + le 21 janvier en Chine à 19h30, heure locale.

vivo n’a pas encore détaillé les spécifications du X60 Pro +, mais un détaillant chinois a publié des affiches taquinant le SoC Snapdragon 888, la caméra quadruple avancée, l’optique ZEISS, les performances impressionnantes de la caméra en basse lumière et le son de haute qualité sur le Pro +.





Rendu vivo X60 Pro +

Le vivo X60 Pro +, code de modèle sportif V2056A, a obtenu la certification 3C plus tôt ce mois-ci, révélant ainsi une charge de 55W. Le même modèle a également été repéré sur Geekbench avec Snapdragon 888, 12 Go de RAM et Android 11.

Avec le dévoilement dans moins d’une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que vivo taquine plus de fonctionnalités du X60 Pro + pour créer un battage médiatique autour du produit phare.

La source (en chinois)