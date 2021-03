La série vivo X60 a fait ses débuts en Chine, à commencer par les X60 et X60 Pro, qui ont été rejoints par le X60 Pro + un mois plus tard. Hier, les deux premiers modèles sont apparus sur le site international de vivo, ce qui nous a fait craindre que le Pro + reste exclusif à la Chine.

vivo X60 Pro +

Il s’avère que ce n’est pas le cas, le téléphone alimenté par Snapdragon 888 avec l’impressionnant appareil photo principal basé sur GN1 sera également disponible en Inde. Cependant, aucun autre pays ne fait partie de ce déploiement initial et la société n’a donné aucun indice si et quand cela pourrait changer.

Le vivo X60 Pro + est (pour la plupart) inchangé. Il utilise le même chipset que le modèle chinois et, plus important encore, il conserve l’objectif périscope 5x. C’est une autre chose qui nous a inquiétés car le X60 Pro international a perdu son périscope (disponible uniquement sur le modèle chinois).

Le Pro + possède un grand capteur 1 / 1,3 ”dans la caméra principale, le 50 MP ISOCELL GN1 avec des pixels de 1,2 µm, un support de binning 2 en 1, une ouverture lumineuse f / 1,56 et OIS pour démarrer. Ce capteur était assez impressionnant lorsque nous l’avons examiné l’année dernière dans le cadre de la configuration de la caméra vivo X50 Pro +.

Comparé à ses frères et sœurs, le Pro + dispose également d’une caméra ultra grand angle (114 °) nettement meilleure, basée sur le capteur 48MP IMX598 (le même capteur utilisé dans les caméras principales du X60 et du X60 Pro). Le système de stabilisation de la nacelle est le principal attrait ici car il est unique à vivo.







Appareil photo ultra-large de 48 MP avec système de stabilisation à cardan • Snapdragon 888

vivo a beaucoup travaillé sur la fonction de décalage des pixels, qui remplace l’algorithme de dématriçage traditionnel et permet d’obtenir des détails par pixel plus élevés et d’améliorer la précision des couleurs. Cela améliore également la qualité du zoom numérique. Étonnamment, les trois modèles X60 disposent d’un décalage de pixels – vivo aurait facilement pu le rendre exclusif au modèle premium Pro +.

Nous devons noter un changement qui affecte tous les téléphones X60 internationaux: le logiciel OriginOS utilisé sur les téléphones chinois est remplacé par l’ancien Funtouch OS 11.1 de vivo. Il est basé sur Android 11, il n’est donc pas «vieux», mais vous manquerez une interface utilisateur entièrement repensée. vivo dit qu’il recueille les commentaires des utilisateurs de Chine et s’il est positif, il déploiera également Origin sur des modèles internationaux.

vivo X60 et X60 Pro

Viennent ensuite les vivo X60 et X60 Pro. Ces deux seront bientôt disponibles sur plus de 20 marchés, dont l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Dans quelques mois, les deux téléphones seront étendus aux pays du Moyen-Orient, de la région Asie-Pacifique et de l’Europe (France, Allemagne, Italie, Autriche et certains pays d’Europe de l’Est).

Le X60 et le X60 Pro remplacent le chipset Exynos 1080 des modèles chinois pour le Snapdragon 870. Et (comme nous l’avons déjà mentionné) le X60 Pro a été dépouillé de son objectif périscope, ce qui signifie que vous n’obtenez qu’un téléobjectif 2x (objectif 50 mm , Capteur 13 MP). Le modèle vanille est en grande partie le même.

Notez que le X60 Pro dispose également d’un système Gimbal Stabilization 2.0 couplé à un capteur de 48 MP.Cependant, cette fois, ce module est la caméra principale. La caméra ultra grand angle (120 ° FoV natif, 108 ° après correction) dispose d’un capteur 13 MP à la place. Le vanilla X60 manque l’action du cardan, se contentant d’un système OIS classique à la place.

Prix ​​et disponibilité

Les trois téléphones sont déjà disponibles en pré-commande sur Amazon et Flipkart et les ventes réelles commenceront le 2 avril. Les vivo X60 et vivo X60 Pro sont proposés dans les couleurs Midnight Black ou Shimmer Blue.

La version vanille coûte 37 990 INR (520 $ / 420 €) pour l’option 8/128 Go ou 41 990 INR (580 $ / 490 €) pour la version 12/256 Go. Son frère Pro n’a qu’une seule variante de mémoire – 12/256 Go, ce qui coûte 49 990 INR (690 $ / 580 €).

Le vivo X60 Pro + est disponible en bleu émeraude avec une finition en simili cuir. Il dispose de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un prix de 69 990 INR – environ 960 $ / 815 €