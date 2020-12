Le Vivo X60 Pro a fait surface sur le site Web de l’autorité de certification chinoise TENAA qui note ses principales spécifications. Le modèle Pro, ainsi que le Vivo X60 vanille, seront lancés en Chine le 29 décembre, a confirmé la société plus tôt. La série à venir serait également la première à intégrer le dernier SoC Samsung Exynos 1080 5 nm. Plus tôt ce mois-ci, Vivo avait annoncé son partenariat avec l’optique Zeiss, basée en Allemagne, pour les caméras des smartphones.

Selon la liste TENAA (via Tipster Digital Chat Station), le Vivo X60 Pro arborerait un écran AMOLED Full HD + de 6,56 pouces (1080×2 376 pixels) et prendrait en charge la connectivité 5G. Sous le capot, le SoC Samsung Exynos 1080 sera couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ajoute le site. On dit que son module de caméra arrière abrite une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra secondaire de 8 mégapixels et deux unités de caméra de 13 mégapixels. Pour les selfies et les vidéos, le téléphone contiendrait un jeu de tir de 32 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation alignée au centre.

Les autres caractéristiques des embouts assis TENAA incluent une batterie de 4130 mAh et une 5G bimode. Le téléphone aurait une épaisseur de 7,59 mm et un poids de 178 grammes. Enfin, la série Vivo X60 devrait être livrée avec OriginOS basé sur Android 11. La gamme Vivo X60 peut également inclure un Vivo X60, bien que les spécifications du téléphone restent floues. Le modèle vanille serait disponible en trois options de couleur: gris, chatoyant (traduit) et un dégradé bleu-rose. Alors que le Pro peut proposer des options de couleur dégradé gris et rose bleuâtre.

Auparavant, le célèbre pronostiqueur Digital Chat Station avait indiqué le prix de départ de la série Vivo X60 à 3 500 CNY (environ 39 400 Rs). Actuellement, Vivo X50 et X50 sont disponibles en Inde à 34 990 Rs et 49 990 Rs, respectivement. Une autre fuite récente a suggéré que le Vivo X60 pourrait être le smartphone 5G le plus fin au monde. Plus d’informations sur les téléphones seront révélées lors du lancement cette semaine.