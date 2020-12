Après de nombreux teasers et fuites, les X60 et X60 Pro de vivo sont désormais officiels et disponibles en pré-commande en Chine.

Les deux téléphones partagent un plan de spécifications avec des différences dans les caméras, les options de stockage et de RAM et les batteries. Les caractéristiques communes incluent un E3 AMOLED de 6,56 pouces 2376x1080px avec prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Exynos 1080 de 5 nm et Android 11 sous OriginOS 1.0.

Le vivo X60 Pro dispose d’une caméra principale 48MP f / 1.5 (capteur Sony IMX598) avec l’OIS 4 axes de vivo, une unité ultra-large de 13MP à 120 degrés qui se double d’une caméra macro pouvant faire la mise au point à partir de seulement 2,5 cm, 13MP 2x 50 mm télé et une caméra périscope 8MP f / 3.4 5x.

Le vivo X60 Pro est disponible dans une configuration unique de 12 Go / 256 Go et dispose d’une batterie de 4200 mAh avec une charge de 33 W.







vivo X60 Pro

Passage au vivo X60. Il ne dispose que de la caméra principale 48MP et de la paire de caméras télé et ultrawide 2x 13MP à l’arrière. Sa batterie est 100mAh plus grande, pour un total de 4.300mAh.

Le X60 est disponible dans une couleur supplémentaire et est disponible avec 8/128 Go et 8/256 Go, mais pas avec 12 Go de RAM.









vivo X60

Les vivo X60 et X60 Pro sont disponibles en précommande aujourd’hui et seront expédiés le 8 janvier en Chine. Le vivo X60 coûte CNY 3500 (INR 39300, € 430, converti) pour le modèle 8/128 Go et CNY 3800 (INR 42700, € 474, converti) pour le modèle 8/256 Go. Le seul modèle 12/256 Go du vivo X60 Pro est de 4500 CNY (50 600 INR, 560 €, convertis).

Un vivo X60 Pro + avec un Snapdragon 888 arrivera fin janvier. Pas encore de mot sur la disponibilité internationale des X60 et X60 Pro.

