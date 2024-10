vivo X200 Pro, X200 Pro mini officiel avec grosses batteries et Dimensity 9400

Juste au bon moment, Vivo a lancé le X200 Pro et le X200 Pro mini en mettant l’accent sur la conception, l’imagerie et la vidéo, les performances et l’endurance.

Le X200 Pro est disponible en noir carbone, gris titane, blanc clair de lune et bleu saphir, qui peuvent afficher les motifs des vagues océaniques dans diverses conditions d’éclairage. Vivo dit avoir un verre lumineux flottant, qui imite un éclat translucide semblable à celui d’une pierre précieuse. Le Titanium Green du X200 Pro mini évoque le vert doux de la nature, tandis que le Light Pink grave les teintes de la fleur de cerisier avec une texture métallique. Le mini offre une finition en verre dépoli au dos.









vivo X200 Pro

Les deux téléphones sont techniquement plus plats que la série courbée X100. Alors que le X200 Pro dispose d’un écran Quad Curved de 6,78 pouces, le X200 Pro mini dispose d’un écran plat de 6,31 pouces. Le plus grand écran du vivo X200 Pro a même des cadres de 1,63 mm de tous les côtés. Le panneau est une unité LTPO avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, une luminosité maximale de 4 500 nits et une prise en charge Dolby Vision.

Les deux pros utilisent le nouveau MediaTek Dimensity 9400, co-développé avec vivo. Le SoC fonctionne sur le processus 3 nm de deuxième génération de MediaTek et contient un super cœur Cortex-X925 qui atteint 3,626 GHz. Côté graphisme, on retrouve un GPU à 12 cœurs avec la promesse de jeux puissants.

Les modèles vivo X200 Pro sont livrés avec le nouveau OriginOS 5 de vivo avec de nouvelles fonctionnalités d’IA telles que Origin Island et AI Circle to Search.

Vivo a réussi à intégrer d’énormes batteries dans les deux téléphones X200 Pro grâce à la technologie de batterie Silico Anode de troisième génération. Le X200 Pro contient une batterie de 6 000 mAh, tandis que le X200 Pro mini dispose d’une unité de 5 700 mAh. Les deux offrent une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 30 W.

Les modèles vivo X200 Pro ont un triple arrière avec une optique Zeiss T* et la puce d’imagerie V3+ de vivo qui font le gros du travail (le même que le vivo X100 Ultra). La caméra principale des deux est le Sony LYT-818 – un imageur 1/1,28 de pouce fabriqué selon un processus de 22 nm. L’objectif est une unité f/1,57 personnalisée dotée de la technologie d’étalonnage de précision optique. Il s’agit techniquement d’un recul par rapport à l’appareil photo de 1 pouce de la série X100 Pro, mais Vivo affirme que le nouveau capteur rivalise avec le plus grand capteur en matière de capture photo et le surpasse en vidéo.

En parlant de vidéo, le V3+ permet la vidéo 4K HDR Cinematic Portrait, qui, selon Vivo, est à la pointe du secteur. La 4K atteint un maximum de 120 ips pour un ralenti cinématographique, ou vous pouvez filmer en 4K HDR Dolby Vision jusqu’à 60 ips. Et si cela ne suffit pas, les téléphones X200 Pro peuvent enregistrer du 4K sur toute la plage focale en journal 10 bits jusqu’à 60 ips.

La véritable mise à niveau est le nouveau téléobjectif Zeiss APO de 200 MP, disponible sur le X200 Pro – c’est le même appareil impressionnant que celui du X100 Ultra. Il s’agit d’un zoom 85 mm (3,7x) avec un objectif lumineux f/2,67. Le X200 Pro mini se contente d’un capteur 50MP 1/1,95 pouces moins impressionnant avec un zoom 70 mm f/2,6 3x.

Les deux autres caméras sont un ultra-large 50MP f/2.0 avec autofocus et un selfie 32MP f/2.0.

Le vivo X200 Pro est en précommande maintenant et expédié le 19 octobre. Il est disponible en bleu saphir, gris titane, blanc clair de lune et noir de carbone et en 12/256 Go, 16/512 Go, 16 Go/1 To et un spécial 16 Go/ Édition satellite de 1 To. Les prix sont de 5 299 CNY (ce qui correspond à 748 $/685 €/62 900 ₹), 5 999 CNY, 6 499 CNY et 6 799 CNY, respectivement.

Le vivo X200 Pro mini est en précommande à partir d’aujourd’hui et sera expédié le 25 octobre. Il est disponible en vert titane, rose clair, blanc uni et noir simple. Le téléphone est livré en 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To et coûte 4 699 CNY (cela se convertit en 663 $/610 €/55 800 ₹), 5 299 CNY et 5 799 CNY, respectivement.