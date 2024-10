Vivo X200 Pro vs Oppo Find X8 Pro : Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400 : quel produit phare gagne ?

1. Vivo X200 Pro vs Oppo Find X8 Pro : design haut de gamme et grands écrans Les deux marques chinoises proposent une expérience premium avec le design et l’affichage de ces nouveaux smartphones. Le Vivo X200 Pro arbore un grand écran LPTO AMOLED de 6,78 pouces prenant en charge Dolby Vision, 4 500 nits de luminosité maximale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1,5K. Pendant ce temps, l’Oppo Find X8 Pro a un package très similaire à l’avant. Cela comprend un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 4 500 nits de luminosité maximale, une résolution de 1,5K et Dolby Vision. Alors que les panneaux des deux modèles ont des cadres minimes, le X200 Pro a un panneau incurvé. Tout comme les écrans, même les éléments de conception sont presque identiques. Les Find X8 Pro et X200 Pro disposent d’un dos en verre avec un cadre en aluminium. Vous bénéficiez également d’un indice IP68/IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le duo dispose également d’un grand îlot de caméra circulaire à l’arrière.

2. Performances : Snapdragon 8 Elite contre Dimensity 9400 Jusqu’à présent, ces deux téléphones sont assez similaires dans leur package global, mais l’une des principales différences entre les deux réside dans leurs puces haut de gamme. Vivo X200 Pro est livré avec la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, tandis que l’Oppo Find X8 Pro contient le Dimensity 9400 de MediaTek. Dans notre comparaison de spécifications et de benchmarks, nous avons constaté que les deux puces sont tout à fait comparables en termes de performances. Ainsi, quel que soit le modèle que vous choisissez, les acheteurs bénéficient toujours des téléphones Android les plus puissants. Vivo et Oppo associent également ces processeurs à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

3. Batterie Une autre légère différence entre ces téléphones réside dans leur batterie et leurs vitesses de charge rapides. Oppo a lancé le Find X8 Pro qui abrite une batterie de 5 910 mAh prenant en charge une charge rapide filaire de 80 W, une charge rapide sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W. En comparaison, le Vivo X200 Pro dispose d’une cellule légèrement plus grande de 6 000 mAh prenant en charge une charge rapide filaire de 90 W et une charge rapide sans fil de 30 W. Oppo apporte même un changement majeur avec sa technologie de recharge sans fil grâce à la recharge magnétique, similaire au MagSafe d’Apple. Ainsi, pour ceux qui utilisent souvent le chargement sans fil, l’Oppo Find X8 Pro semble plus polyvalent et a une vitesse de chargement plus rapide.

4. Caméra L’arrière contient une configuration triple caméra sur la série X200 Pro avec optique Zeiss et la puce d’imagerie V3+ de Vivo, qui est la même que celle du X100 Ultra. Le capteur principal est un Sony LYT-818, un imageur 1/1,28 pouces avec un objectif f/1,57 personnalisé. Ceci est associé à un téléobjectif Zeiss APO de 200 MP avec un zoom optique 3,7x et un objectif ultra grand angle de 50 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, on retrouve un appareil photo 32MP à l’avant. Oppo prend une fois de plus la tête du département caméra, en proposant un système à quatre caméras. Cela comprend un capteur principal Suny LYT700 de 50 MP, un objectif ultra large de 50 MP et un téléobjectif périscope 3x de 50 MP. Le dernier capteur est un autre téléobjectif périscope de 50 MP avec zoom optique 6x. Il existe également le mode Portrait Hasselblad sur ce téléphone. Pour une prise de vue zoomée améliorée, Oppo a clairement un avantage. Vous obtenez une caméra selfie 32MP à l’avant. Le duo propose également diverses fonctionnalités liées à l’IA telles que AI Eraser et bien plus encore pour améliorer l’expérience de la caméra.