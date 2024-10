vivo X200 Pro en cours d’examen

Salut, vivo X200 Pro ! Nous avons passé du temps avec ce joyau de téléphone-appareil photo lors de son événement de lancement, mais nous l’avons maintenant au bureau et il est prêt pour un examen !

Le X200 Pro est livré avec un étui bleu assorti au téléphone, un chargeur de 90 W et un câble USB-A vers USB-C.

Lorsque vous placez le nouveau X200 Pro à côté du produit phare actuel de Vivo, le X100 Ultra, il existe des différences évidentes. Le X200 Pro possède des vitres avant et arrière moins incurvées et un cadre plus large pour compenser la différence. Courbé ou plus plat est une question de préférence personnelle – nous dirions que les deux téléphones se sentent bien dans la main.

Ce qui est intéressant, c’est que le X200 Pro est un peu plus court que le X100 Ultra, malgré la même diagonale d’écran de 6,78 pouces.









Le vivo X200 Pro (à gauche) et le X100 Ultra

Les systèmes de caméras sont similaires mais pas identiques. Le nouveau vivo X200 Pro a obtenu le remarquable téléobjectif 200MP 1/1,4 pouces 85 mm f/2,67 du X100 Ultra – l’appareil photo qui devrait également équiper le Xiaomi 15 Ultra. Mais alors que le vivo X100 Ultra (et le X100 Pro) dispose d’un appareil photo principal de type 1 pouce, le X200 Pro passe à un capteur plus petit de 50 MP 1/1,28 pouce pour son appareil photo principal. Il possède un objectif f/1,57 plus lumineux que celui f/1,75 du X100 Ultra et il s’agit d’une nouvelle génération, mais il est néanmoins plus petit.

vivo nous a assuré que le nouveau capteur est aussi performant que le 1 pouce dans la plupart des scénarios et est encore meilleur en vidéo portrait, grâce à sa vitesse de lecture plus rapide. Nous réserverons tout notre jugement pour notre examen, mais pour l’instant, voici quelques échantillons des deux afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion.

Le premier lot provient des deux caméras principales – n’oubliez pas d’activer la vue comparative !















1x échantillons de caméra vivo X100 Ultra

Voici quelques photos zoom des deux.











3,7x échantillons de caméra vivo X100 Ultra

Et enfin, quelques images en basse lumière. C’est là que l’on peut s’attendre à la plus grande différence entre les deux caméras.















1x mode nuit vivo X100 Ultra