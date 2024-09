Vivo X200 : les nouvelles photos prises via l’appareil photo principal Zeiss et le téléobjectif périscope semblent montrer un saut de qualité

Vivo et Oppo ont des priorités différentes



Bien qu’Oppo et Vivo semblent être les deux faces d’une même médaille, ils ont des objectifs différents, comme l’a récemment expliqué le célèbre fuyard et blogueur Digital Chat Station sur Weibo. Oppo dispose d’un éminent professionnel de l’appareil photo sous la forme d’Hasselblad et utilise également la puissance matérielle correspondante avec un téléobjectif à double périscope dans le modèle Ultra. Vivo, en revanche, se concentre principalement sur la qualité de l’optique et sur le téléobjectif macro, qui peut produire de meilleurs résultats dans des cas individuels. Selon Digital Chat Station, le Sony IMX882 est utilisé dans le modèle de téléobjectif périscope des modèles de base d’Oppo et de Vivo, bien que le premier ne dispose pas d’élément flottant pour les prises de vue macro, mais utilise à la place un module plus fin et plus léger.