vivo X200 et X200 Pro sont maintenant en vente

Les vivo X200 et X200 Pro, dévoilés plus tôt cette semaine, sont désormais en vente en Chine via le site officiel chinois de vivo.

Le vivo X200 Pro est disponible en quatre couleurs et quatre options de mémoire : 12 Go/256 Go, 16 Go/512 Go, 16 Go/1 To et 16 Go/1 To Satellite Edition. Le vivo X200 est également proposé dans le même nombre de couleurs et de configurations de mémoire, mais l’édition Satellite 16 Go/1 To est remplacée par le modèle 12 Go/512 Go. Vous pouvez vérifier les prix dans le tableau ci-dessous.

Modèle vivo X200 vivo X200 Pro

12 Go/256 Go 4 299 CNY (605 $/555 €/50 890 INR) 5 299 CNY (745 $/685 €/62 730 INR)

12 Go/512 Go 4 699 CNY (660 $/610 €/55 625 INR) –

16 Go/512 Go 4 999 CNY (705 $/650 €/59 175 INR) 5 999 CNY (845 $/775 €/71 015 INR)

16 Go/1 To 5 499 CNY (775 $/710 €/65 095 INR) 6 499 CNY (915 $/840 €/76 935 INR)

Édition satellite 16 Go/1 To – 6 799 CNY (960 $/880 €/80 485 INR)







Les vivo X200 et X200 Pro sont alimentés par le SoC Dimensity 9400 et ont des conceptions similaires, mais ils sont livrés avec des écrans, des systèmes de caméra et des batteries différents. Vous pouvez vous diriger de cette façon pour la comparaison détaillée des spécifications des vivo X200 et X200 Pro pour plus de détails.













vivo X200

Après cela, vous pouvez lire nos premières impressions sur les vivo X200 et X200 Pro ici et ici pour en savoir plus sur les produits phares.













vivo X200 Pro

vivo a également dévoilé le X200 Pro mini, qui est en précommande en Chine via le site officiel de vivo. Vous pouvez consulter notre mini vivo X200 Pro pour en savoir plus.

La gamme Vivo X200 est exclusive à la Chine, mais nous prévoyons que la série fera ses débuts en Inde début décembre.

Source 1, Source 2 (les deux en chinois)