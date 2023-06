vivo X Fold2 pour examen

Le vivo X Fold2 a été lancé en avril, mais la société a confirmé son intention de conserver le smartphone en Chine. Malgré la triste nouvelle pour les fans internationaux de la marque et de la scène pliable, nous avons reçu une unité en Bleu pour faire nos tests.

C’est notre première rencontre avec OriginOS 3, mais c’est peut-être le meilleur téléphone pour l’examiner. La profondeur supplémentaire due au fait que le téléphone est pliable nous donne beaucoup de fonctionnalités à explorer. Mais d’abord, voyons ce qu’il y a dans la boîte de X Fold2.

Il y a un étui en cuir bleu pour le panneau arrière, assorti à la finition du téléphone lui-même. Grâce à l’élément transparent, la partie en verre est toujours visible et l’ensemble du boîtier s’enclenche parfaitement et s’adapte au design général. On y trouve également un chargeur rapide 120W, un câble USB-C, une broche d’éjection du plateau SIM et quelques documents de garantie inutilisables hors de Chine.

Le X Fold2 est beaucoup plus léger que son prédécesseur, perdant plus de 10 % du poids significatif. Le poids de 279 grammes est toujours plus que le Honor Magic Vs ou le Samsung Galaxy Z Fold4 sur papier, mais ce n’est pas assez proche pour que vous ne sentiez pas la différence dans la vraie vie. Le téléphone vivo se plie et se déplie en douceur et se sent à l’aise lorsqu’il est tenu dans une main ou à deux mains.

Le poids légèrement supérieur est justifié avec des écrans plus grands – le couvercle a un panneau AMOLED de 6,53 pouces, tandis qu’à l’intérieur, vous trouverez un énorme AMOLED LTPO4 de 8,03 pouces, le plus grand de l’industrie.

En plus de cela, il y a des scanners d’empreintes digitales sous l’écran derrière les deux panneaux – une caractéristique unique parmi les pliables. Et tout comme les autres téléphones vivo, ils fonctionnent rapidement et de manière fiable.









Empreintes digitales sous-affichage sur les deux écrans

Les points forts du vivo X Fold2 se poursuivent avec le département de charge. Il dispose d’une batterie de 4 800 mAh qui prend en charge la FlashCharge de vivo à 120 W – presque deux fois plus rapide que la meilleure chose suivante, l’Oppo Find N2. La société a affirmé que 0 à 100 % peuvent être réalisés en seulement 26 minutes, et nous allons certainement tester cela. Le téléphone est également le plus rapide du stand – 50 W sans fil, et nous avons juste le bon chargeur pour faire nos tests.

Il existe également une charge sans fil inversée de 10 W pour toutes sortes de dispositifs portables intelligents. Le vivo X Fold2 prend également en charge la charge filaire inversée, bien que nous ayons rarement trouvé beaucoup d’utilisation pour cela sur n’importe quel téléphone.

Le dos a un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 2x et un tireur ultra grand-angle de 12 MP, correspondant au vivo X90. Il y a deux caméras selfie, une sur l’écran de couverture et une autre à l’intérieur, et toutes deux ont des capteurs de 16 MP et des ouvertures f/2,5.









Le vivo X Fold2

Le vivo X Fold2 est le seul pliable sur le marché à l’heure actuelle, fonctionnant sur le Snapdragon 8 Gen 2. Malheureusement, peu d’utilisateurs pourront l’acheter, mais nous allons quand même effectuer nos tests pour voir comment il se compare à la concurrence.