vivo X Fold+ pour avoir une plus grande batterie et être proposé dans un nouveau coloris rouge

Le prochain X Fold + de vivo, initialement pensé pour s’appeler X Fold S, fait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines maintenant, et nous nous rapprochons clairement de plus en plus de sa date de sortie. Nous savions déjà que, par rapport au X Fold d’origine, il aurait le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 amélioré, ainsi que la prise en charge de la charge filaire rapide de 80 W, et maintenant quelques détails supplémentaires sur l’appareil encore non annoncé ont fait surface grâce à un Message de Weibo par le vice-président de la marque vivo, Jia Jingdong.

Jia a dévoilé le fait que le X Fold + viendra dans un nouveau coloris rouge (le X Fold n’a été proposé qu’en noir et bleu). On nous dit également que le nouveau téléphone serait doté d’une batterie de 4 730 mAh, contre 4 600 mAh sur son prédécesseur. L’image teaser ci-dessus a également été publiée, pour vous donner une très petite idée du X Fold+ rouge et de ce à quoi il ressemblera. Malheureusement, la qualité de l’image n’est pas incroyable comme vous pouvez le voir, mais j’espère que l’annonce officielle n’est pas loin derrière.

Mis à part le SoC, la capacité de la batterie, la charge filaire accrue et la nouvelle couleur, le vivo X Fold + devrait être identique au X Fold, arborant le même écran interne de 8,03 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le même Écran extérieur de 6,53 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, appareil photo principal de 50 MP avec OIS, capteur de zoom 12 MP 2x, caméra de zoom périscope 8 MP 5x, ultra large 48 MP et tireur selfie 16 MP .

La source (en chinois) | Passant par