vivo X Fold+ devient officiel avec SD 8+ Gen 1, une batterie améliorée et un nouveau coloris

Le vivo X Fold+ est officiel avec une toute nouvelle couleur et un tout nouveau chipset – le téléphone utilise le Snapdragon 8+ Gen 1, qui (selon les chiffres officiels de Qualcomm) promet une réduction de 30 % de la consommation d’énergie associée à une augmentation de 10 % des performances .







Le vivo X Fold+ passe au Snapdragon 8+ Gen 1

Outre le chipset, la batterie a également été mise à niveau. Le modèle plus offre une capacité de 4 730 mAh (au lieu de 4 600 mAh). Combiné au chipset plus efficace, le nouveau vaisseau amiral pliable devrait durer près de 2 heures de plus lors de la visualisation de vidéos.







Batterie plus grande et charge filaire plus rapide

La charge filaire a été portée à 80 W (jusqu’à 66 W), donc maintenant 70 % de charge est atteinte en 18 minutes, une charge complète prend 35 minutes. Le modèle d’origine était également livré avec un chargeur de 80 W, mais il ne pouvait pas en tirer pleinement parti (il n’était que 2 minutes plus lent à 100 %, cependant, ce n’est pas une énorme perte). De plus, la charge sans fil reste à 50W.

Comme l’original, le X Fold 8+ dispose d’un écran pliable de 8 pouces (4: 3,55) avec Ultra Thin Glass (UTG) et d’un panneau LTPO 1-120 Hz. Lui et l’écran de couverture de 6,53 pouces (21: 9) sont équipés de lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons.

La charnière peut rester ouverte sous plusieurs angles, pratique pour les appels multimédia et vidéo. vivo a optimisé les haut-parleurs pour s’assurer que la parole sort haut et fort dans cette configuration.

La configuration de la caméra arrière est la même qu’avant avec un module principal de 50MP (capteur GN5 1/1,57″, 1,0µm, f/1,75 OIS), 48MP ultra large (114°) et deux modules téléobjectif – un appareil photo 12MP avec un objectif de 47mm pour les portraits et une caméra périscope 8MP avec grossissement 5x (et zoom numérique jusqu’à 60x) et OIS.









Même configuration de caméra qu’avant

Le nouveau coloris s’appelle Huaxia Rouge et est recouvert de simili cuir comme les deux couleurs d’origine (ceux-ci sont également disponibles sur le X Fold+, si vous les aimez mieux que le rouge). Naturellement, vivo a également préparé un étui de protection en similicuir assorti pour accompagner le téléphone, mais il s’agit normalement d’un achat séparé (certains l’obtiendront en bonus de précommande, plus à ce sujet dans une seconde).

Le vivo X Fold + est disponible en pré-commande en Chine à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente le 29. Le modèle de base 12/256 Go est au prix de 10 000 CNY (1 400 $/1 450 €/114 000 ₹), la mise à niveau 12/512 Go est de 11 000 CNY. À titre de comparaison, le X Fold original (12/256 Go) lancé à 9 000 CNY.











Les trois coloris du vivo X Fold+, dont le nouveau Huaxia Red

Quelques acheteurs chanceux peuvent gagner un chargeur sans fil de 50 W et un étui de protection gratuits s’ils précommandent le nouveau pliable. Cette offre est valable jusqu’au 7 octobre, mais uniquement en quantités limitées.

La source