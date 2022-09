vivo X Fold + décroche la certification de charge sans fil Qi

Le vivo X Fold+ approche à grands pas avec un événement d’annonce officiel déjà prévu pour le 26 septembre à 19 heures, heure locale en Chine. Nous connaissons beaucoup de détails sur le téléphone, mais il y en a maintenant un de plus à ajouter au mélange – la charge sans fil Qi jusqu’à 11 W.









vivo X Fold+

La source est aussi officielle qu’elle vient. Le X Fold+ est certifié pour le Qi Extended Power Profile, qui pour rappel, prend en charge jusqu’à 15W de charge, mais le pliable ne pourra utiliser que jusqu’à 11W. Maintenant, étant donné que le vivo X Fold d’origine peut charger jusqu’à 50 W sans fil, nous sommes enclins à croire que cette cote de 11 W pourrait plutôt être liée à la charge sans fil inversée du X Fold+.

La certification comprend également un rendu du téléphone, ce qui est agréable, même si vivo n’a pas vraiment hésité à présenter et à taquiner le téléphone.











vivo X Fold+ en rouge Huaxia (images officielles)

En ce qui concerne les autres spécifications du X Fold+, la société a déjà confirmé pas mal de choses. Nous savons que le téléphone fonctionnera sur le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, aura une charge rapide de 80 W (contre 66 W dans le modèle précédent) et que plus de 5 000 applications Android ont été optimisées ou la version OriginOS Ocean pour le X Fold+.

Certaines autres spéculations sur les spécifications incluent 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie de 4 730 mAh (contre 4 600 mAh sur l’original). En outre, un écran intérieur pliable de 8,03 pouces à 120 Hz et un écran externe de 6,53 pouces. Selon les rumeurs, la configuration de l’appareil photo comprendrait un vivaneau principal de 50MP, un ultra large de 48MP, un appareil photo portrait de 12MP et un périscope de 8MP à l’arrière et un selfie de 32MP. Nous ne pouvons pas dire si le X Fold+ sera une exclusivité chinoise comme son prédécesseur ou s’il verra éventuellement une sortie mondiale. Espérons que ce soit le dernier.

