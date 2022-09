vivo X Fold+ arrive le 26 septembre

vivo a lancé le smartphone pliable X Fold en avril, et aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle dévoilerait le modèle Plus la semaine prochaine – le 26 septembre. L’événement de lancement aura lieu en Chine et commencera à 19 heures, heure locale.

vivo dit que le “+” dans le X Fold+ signifie “fort évoluera de manière plus forte”. On ne sait pas si vivo fait allusion à des améliorations de durabilité avec le modèle Plus ou s’il s’agit d’une référence à autre chose.

vivo a également partagé une image révélant le design du X Fold Plus. Il ressemble au vivo X Fold mais sera désormais également disponible en rouge. Le modèle régulier est venu dans les couleurs noir et bleu.

vivo n’a pas encore détaillé la fiche technique du X Fold Plus, mais nous savons que le X Fold+ sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et embarquera une batterie de 4 730 mAh avec prise en charge de la charge filaire 80 W et sans fil 50 W. AnTuTu a révélé que le X Fold + aura 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran 120 Hz.

Mis à part une nouvelle puce, une batterie plus grande, une charge filaire plus rapide et une nouvelle couleur, le vivo X Fold + devrait être identique au X Fold. Vivo en entendra peut-être plus à ce sujet dans les jours précédant l’événement du 26 septembre.

La source (en chinois)