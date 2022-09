vivo X Fold+ apparaît sur AnTuTu avec Snapdragon 8+ Gen 1

Le vivo X Fold+ arrive bientôt et nous savons qu’il aura une nouvelle couleur rouge. Il devrait également exécuter le chipset Snapdragon 8 Gen 1, et aujourd’hui une unité a été comparée sur AnTuTu, nous donnant un aperçu des performances du pliable.

La référence a révélé que le téléphone avec le numéro de modèle V2229A aura une version de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage et sera livré avec Android 12 prêt à l’emploi.

vivo X Fold avec un panneau rouge photoshopé

Le score de 1 100 438 n’est pas le plus élevé que nous ayons vu sur AnTuTu mais est assez proche de la première place, souvent occupée par de puissants smartphones orientés jeux. Cependant, il pourrait être le plus élevé pour un pliable, puisque le Xiaomi Mix Fold 2 manquait de 50 000 points et que le Samsung Galaxy Z Fold4 ne pouvait pas entrer dans le territoire à sept chiffres.

Le résultat AnTuTu est une somme des quatre secteurs clés et de leurs performances – CPU, GPU, mémoire et interface utilisateur. Nous pouvons voir que le X Fold + aura une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 tandis qu’au moins un des écrans sera livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On attend également un appareil photo, co-développé avec Zeiss et une charnière améliorée.

La source (en chinois) | Passant par