vivo X Flip in pour examen

Dites bonjour au vivo X Flip – la première tentative du fabricant d’un clapet pliable et qui regarde la pièce sous tous les angles.

Il est livré dans une grande boîte contenant un chargeur de 44 W, un câble USB et un étui transparent en deux parties qui ne cache pas le design du téléphone.

vivo va de pair avec d’autres clapets pliables sur le marché avec le X Flip. Il est un peu plus grand que le Galaxy Z Flip4 mais offre des écrans plus grands et une batterie plus grande.

L’écran de couverture, en particulier, est beaucoup plus utile que celui du Galaxy. Il s’agit d’un panneau de 3 pouces qui s’adapte à sa propre version d’Android avec un ensemble d’applications et de widgets. Ce n’est pas aussi complet que celui de Motorola, mais il a une longueur d’avance sur Samsung. Et c’est un plaisir de prendre des selfies avec la caméra principale.

Pourtant, le Razr 40 Ultra a un écran de couverture encore plus grand de 3,6 pouces qui s'adapte un peu plus.









L’écran de couverture de 3 pouces

L’écran pliable est un panneau AMOLED 120 Hz de 6,74 pouces au format 21:9. Il est un peu plus petit que l’écran du Razr 40 Ultra, mais il est plus conventionnel dans son aspect (le Motorola est un 22:9 plus étroit).

Le vivo X Flip est un téléphone zippé, grâce à une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un stockage UFS 3.1 rapide et le système d’exploitation Origin de vivo.

Pour les appareils photo, le X Flip contient le principal standard et l’ultra large, mais les deux capteurs ont une mise au point automatique à détection de phase et un réglage Zeiss.

Le vivo X Flip a la plus grande batterie parmi ses pairs à 4 400 mAh – c’est un peu plus que le Motorola Razr 40 Ultra et le Galaxy Z Flip4, et encore plus grand que les goûts du Huawei Pocket S et de l’Oppo Find N2 Flip.

Enfin, le vivo X Flip est un beau téléphone. Nous avons reçu le modèle Gold et c’est une couleur crème douce avec des accents de flamme lorsque la lumière le frappe bien.

Le téléphone est également joliment effilé et incurvé sur tous les côtés, ce qui en fait un appareil confortable à avoir dans la main.









Un look unique

Le premier clapet de vivo est un excellent ajout au segment. Et même si les acheteurs pleins d’espoir en dehors de la Chine ne pourront pas en obtenir un, nous effectuerons toujours notre série de tests habituels pour savoir jusqu’où va vivo.