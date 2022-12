vivo X Flip entrant avec Snapdragon 8+ Gen 1

Le vivo X Fold+ est arrivé fin septembre, mais le fabricant pourrait introduire un autre téléphone pliable dans un avenir proche. Selon Station de discussion numériqueun vivo X Flip est en cours de développement et sera alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

L’appareil à clapet visera à concurrencer les séries Galaxy Z Flip, Huawei P Pocket et Moto Razr. Il y a aussi un smartphone Oppo N2 Flip en route si on peut se fier aux multiples fuites et rumeurs.

La source n’a pas dit grand-chose sur le X Flip. Nous ne pouvons qu’espérer que ce nouveau téléphone pliable échappera à la scène domestique et offrira plus de choix aux fans de téléphones pliables verticalement.

