Vivo X Flip Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Vivo a déjà deux smartphones pliables disponibles sous la forme de Vivo X Fold et X Fold+, bien qu’aucun des deux ne soit sorti de Chine jusqu’à présent.

Il semble maintenant qu’un autre appareil soit en préparation, cette fois avec une conception de téléphone à clapet qui en ferait un rival du Galaxy Z Fold 4 et de l’Oppo Find N2 Flip. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre et pourrons-nous l’acheter en dehors de la Chine ?

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Vivo X Flip.

Quand sortira le Vivo X Flip ?

Il n’y a pas encore de confirmation officielle de Vivo quant à savoir si le X Flip est une réalité, encore moins quand nous pourrions le voir apparaître. Nous avons vu un article sur Weibo d’un pronostiqueur technologique chinois fiable appelé Digital Chat Station qui a signalé “Vivo X Flip SM8475… à venir”.

Maintenant, ce n’est pas une annonce solide, donc cela suggère que le X Flip est peut-être encore un peu loin. Pour voir quand il pourrait être lancé, nous ne pouvons vraiment regarder que les horaires pliables précédents.

Voici quand ils sont sortis en Chine :

Vivo X Fold – Avril 2022

Vivo X Fold+ – Septembre 2022

Ce n’est pas beaucoup pour continuer, nous le savons, mais comme les pliables sont encore une nouvelle catégorie pour la plupart des fabricants, cela a tendance à être le cas. La gamme Vivo X90 est sortie en novembre 2022, qui représente les autres modèles phares, il se pourrait donc que Vivo attende un moment avant de dévoiler le X Flip.

Alternativement, avec la sortie du Fold en avril et l’obtention d’un modèle amélioré six mois plus tard, il y a toujours la possibilité que Vivo décide d’avoir une fenêtre de sortie pliable au premier semestre, tandis que ses modèles premium standard sortent dans le second. Dans cet esprit, nous garderions un œil attentif sur avril 2023.

La sortie de l’appareil en dehors de la Chine reste un mystère. Les deux téléphones pliables de Vivo ne sont pas encore disponibles, mais certains de ses autres téléphones phares quittent la Chine. Rival Oppo a annoncé qu’il apporterait son premier téléphone à clapet, le Find N2 Flip, en Europe en 2023 tout en laissant le Find N2 de style livre uniquement en Chine, il est donc possible que Vivo suive un modèle similaire.

Combien coûtera le Vivo X Flip ?

En l’absence d’annonces de Vivo, nous n’avons aucune idée du coût du X Filp. Les seuls indices que nous pouvons utiliser sont ceux d’appareils similaires sur le marché. Voici comment s’alignent les suspects habituels :

Comme vous pouvez le voir, il n’y en a pas un bon marché parmi eux. Les écrans pliables coûtent encore beaucoup d’argent à développer et à mettre en œuvre, alors attendez-vous à ce que tout ce qui vient de Vivo ait un prix autour de 1 000 $ / 1 000 £.

Qu’en est-il des spécifications et du design du Vivo X Flip ?

Il n’est probablement pas surprenant qu’à ce stade, nous ne sachions pas vraiment ce que Vivo a en réserve pour son premier téléphone à clapet. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de rumeurs commençant à faire surface qui jettent un peu de lumière sur le mystérieux appareil.

GSMArena rapporte que le nouvel appareil sera alimenté par un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ce n’est pas tout à fait le haut de gamme représenté par le Snapdragon 8 Gen 2, mais c’est assez proche. Ce dernier étant si nouveau, cela pourrait également suggérer que la date de lancement du Vivo X Flip est assez proche et que la société était trop avancée dans le processus de conception pour intégrer le nouveau processeur.

Une autre rumeur intéressante avancée par GizmoChina est que le deuxième écran à l’extérieur du Vivo X Flip sera horizontal, comme on le voit sur le Motorola Razr 2022. Cela a été soutenu par un autre message de Digital Chat Station qui décrivait un panneau extérieur rectangulaire, mais aussi un boîtier de caméra circulaire au-dessus.

Dans le flux ci-dessous, le commentaire était également un rendu d’un autre utilisateur de Weibo appelé Star Ozawa qui montrait à quoi pourrait ressembler le Vivo X Flip fini.

Quelle sera la configuration de la caméra, tout le monde le devine, bien que le Vivo X Fold soit livré avec les éléments suivants :

Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 avec OIS

Caméra zoom 12Mp, f/2.4 2x

Caméra périscope 8Mp, f/3.4 5x

Caméra ultra large 48Mp, f/2.2

Vivo a d’excellents antécédents en matière de matériel haut de gamme pour ses caméras, il devrait donc être un jeu de tir assez décent quoi qu’il arrive.

Mis à part ces bribes, nous ne savons rien d’autre jusqu’à présent, mais bien sûr, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails deviendront apparents. D’ici là, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2023 pour voir si vous souhaitez attendre le Vivo X Flip.