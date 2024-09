vivo V40e – de nouvelles spécifications et des prix fuitent

Le V40e de vivo est sur le point de rejoindre la famille V40, et il y a quelques jours, certaines de ses spécifications ont fuité. Aujourd’hui, d’autres spécifications ont été dévoilées, ainsi que son prix prévu, alors plongeons-nous directement dans le vif du sujet.

Le V40e aurait un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits, et il serait alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 7300, associé à 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.

Il sera doté d’un appareil photo principal de 50 MP utilisant le capteur IMX882 de Sony, d’un ultra-large de 8 MP et d’un appareil photo selfie de 50 MP qui pourrait utiliser le capteur Samsung JN1. Le téléphone sera équipé d’une batterie de 5 500 mAh et sera classé IP65 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Il fonctionnera sous Android 14 dès sa sortie de la boîte, avec Funtouch OS 14 en plus bien sûr.

En Inde, son prix devrait se situer entre 20 000 INR (239 $) et 30 000 INR (359 $). La fuite précédente a également révélé la prise en charge de la charge filaire de 80 W et un lancement avant la fin du mois.

