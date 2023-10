vivo V29 Pro dévoilé avec un appareil photo portrait 2x et un chipset Dimensity 8200

Le quatrième membre de la famille V29 est là – le vivo V29 Pro se situe au-dessus du vanilla vivo V29 avec une caméra supplémentaire et un chipset plus rapide. Il s’agit également d’une mise à niveau par rapport au V27 Pro du début de cette année.

Ce que le V29 Pro a qu’aucun de ses frères et sœurs n’a, en fait, aucun autre V-phone ne l’a jamais eu, c’est l’appareil photo portrait 12MP. Il dispose d’un objectif zoom 2x qui peut faire la mise au point sur des sujets situés à une distance de 0,5 à 2 m (1,6 à 6,5 pieds). Le capteur Sony IMX663 est doté d’une mise au point automatique « dual-core tous pixels », ce qui l’aide dans l’obscurité.

L’appareil photo principal est le même que sur les V29 et V27 Pro, un capteur IMX766 50MP (1/1,56″) derrière un objectif f/1,9 avec OIS. La caméra ultra-large est également la même, un module 8MP. Il y avait aussi un capteur de profondeur de 2MP ici, mais le Pro l’ignore au profit de l’appareil photo portrait.

Le Smart Aura Light est toujours à bord, un flash LED en forme d’anneau (15,6 mm de diamètre) 36 % plus lumineux que la génération précédente. Ce flash ajuste sa température de couleur en fonction de la lumière ambiante.

Typique de la série V, il y a une impressionnante caméra selfie à bord d’un module 50MP avec un objectif assez large de 92° avec autofocus. Et pas seulement la mise au point automatique, mais aussi Eye AF qui garantit que votre visage est toujours au point.

Passons à l’autre mise à niveau. Si nous comparons le Pro au V29 classique, c’est le chipset Dimensity 8200 qui apporte des performances supérieures à celles du Snapdragon 778G (en particulier dans le département GPU). Si nous comparons plutôt au V27 Pro (qui utilise également la puce D8200), alors la mise à niveau concerne la charge – la même capacité de 4 600 mAh est désormais plafonnée à 80 W (contre 66 W sur le V27 Pro, le V29 le fait également). 80W).

Pour en revenir à l’avant, l’écran incurvé de 6,78 pouces est similaire au reste de la série V29. Celui-ci en particulier est un panneau AMOLED avec une résolution de 1 260 x 2 800 px. Il fonctionne à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et peut offrir un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1 000 Hz. Il culmine à 1 300 nits avec une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz (avec 16 000 niveaux de luminosité). En termes de qualité d’image, il s’agit d’un écran 10 bits avec une couverture 100 % DCI-P3 et une certification HDR10+.

Le Pro est assez mince à 7,46 mm. Le verre avant s’incurve à 55°, ne laissant que 2,4 mm de cadre sur le côté. Le panneau arrière est également en verre. Le V29 Pro est d’ailleurs produit en Inde.

vivo a peint le V29 Pro en deux couleurs. Le premier, Himalayan Blue, utilise des particules magnétiques à l’échelle nanométrique qui ajoutent des paillettes à la peinture bleu clair et évoquent les paysages montagneux nuageux de l’Himalaya. L’autre option est un Space Black assez standard.













vivo V29 Pro en bleu himalayen et noir sidéral

Le téléphone sera bientôt disponible en deux configurations : une avec 8 Go de RAM et une avec 12 Go, toutes deux disposant de 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’emplacements double SIM mais pas d’emplacement microSD.

Le package de vente au détail comprend un câble USB-C, un adaptateur FlashCharge 80 W, un éjecteur SIM et un guide de démarrage rapide, ainsi qu’un étui de protection et un protecteur d’écran pré-appliqué.