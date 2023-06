vivo V29 Lite annoncé avec Snapdragon 695 et 44W de charge

Plus tôt cette semaine, vivo a taquiné son smartphone V29 Pro et maintenant la société a lancé le V29 Lite en Europe en tant que vivo Y78 renommé. Le nouvel appareil de milieu de gamme apporte un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est équipé du chipset Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.







vivo V29 Lite en noir et or

Le dos comprend un principal 64MP avec OIS, un macro shooter 2MP et un module de profondeur 2MP. Le front logiciel est couvert par Android 13 avec Funtouch 13 sur le dessus tandis que la batterie arrive à 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 44 W.

Vivo V29 Lite est disponible en noir et or et se vend 8 499 CZK (359 € / 386 $) en Tchéquie. Les ventes ouvertes y commencent le 15 juin et nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil arrive sur d’autres marchés peu de temps après.

Source (en tchèque)