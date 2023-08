vivo V29 est livré avec un support logiciel de trois ans, OriginOS reste exclusif à la Chine

vivo a officialisé le V29 au début du mois, le téléphone faisant ses débuts en Europe plus tard ce mois-ci. Cependant, certains détails ont été omis et une annonce ultérieure a suivi avec quelques informations supplémentaires.

Entre les deux annonces, nous avons eu l’occasion de parler avec Daniel Goetz, chef de produit de l’entreprise, qui nous a confirmé que le vivo V29 bénéficiera d’un support logiciel de trois ans. Cela représente trois ans de correctifs de sécurité et deux mises à jour majeures d’Android à venir sur l’appareil.

Nous avons également posé des questions sur l’expansion d’OriginOS car la société utilise Funtouch OS sur les marchés internationaux. M. Goetz a précisé que la société est satisfaite de cette scission car elle pense que Funtouch OS est plus stable, « moins flashy » et même s’il offre moins d’options de personnalisation, il convient mieux à l’Europe. OriginOS, plus riche en fonctionnalités, mais plutôt gonflé, résonne mieux auprès des utilisateurs chinois, estime vivo.