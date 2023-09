vivo V29 en Starry Purple pratique

Nous venons de tester le vivo V29, mais nous avons mis la main sur la version couleur Starry Purple et nous avons pensé que vous voudriez voir à quoi il ressemble en chair et en os.

Le v29 est disponible en quatre couleurs : Space Black, Himalayan Blue, Majestic Red et ce Starry Purple, également appelé Purple Fairy, selon le marché.









L’unité que nous avons est le modèle haut de gamme 12/512 Go, mais c’est par ailleurs le même, capable de milieu de gamme supérieur avec un SoC Snapdragon 778G 5G, une batterie de 4 600 mAh et un chargeur de 80 W fourni. Il y a aussi un étui et un câble USB dans la boîte.

Le modèle violet est très joli. Comme le modèle bleu, de subtiles vagues de texture sont présentes dans le design du panneau arrière. Ils semblent bouger lorsque vous inclinez le téléphone sous différents angles.









Le vivo V29 en violet étoilé

Contrairement à la texture givrée du modèle noir, le violet et le bleu ont une finition brillante.

L’un des principaux arguments de vente du vivo V29 est la lumière Aura à l’arrière. Il comporte un ensemble dédié distinct de LED qui peuvent ajuster automatiquement leur température en fonction de la lumière ambiante, et vous pouvez également le modifier manuellement si vous le souhaitez.

