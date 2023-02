vivo V27 Pro et V27e repérés sur Google Play Console

La série vivo V27 devrait être lancée en Inde plus tard ce mois-ci avec trois modèles – le V27, le V27 Pro et le V27e. Les deux derniers sont maintenant apparus dans les listes de Google Play Console avant leur lancement.







Liste vivo V27 Pro sur Google Play Console

vivo V27 Pro (V2230) apporte un affichage 1080x2400px et sera équipé du chipset MediaTek Dimensity 8200 et de 8 Go de RAM. La liste confirme également que le téléphone fonctionne sur Android 13. Le vivo V27e (V2230) contient également un écran 1080x2400px et utilise le chipset Helio G99 de MediaTek avec 8 Go de RAM. Android 13 est également présent ici.







Liste vivo V27e sur Google Play Console

Si vous vous interrogez sur le modèle vivo V27 standard (V2246), une liste récente de Geekbench a révélé qu’il sera équipé d’un chipset MediaTek qui n’a pas encore été annoncé avec le GPU Mali-G610MC4 et 12 Go de RAM.

