vivo V27 5G visite Geekbench avec 12 Go de RAM, chipset MediaTek inconnu

En novembre de l’année dernière, une fuite parlait du lancement par vivo des V27 et V27 Pro en Inde ce mois-ci. Aujourd’hui, le V27 serait apparu dans la base de données en ligne Geekbench, et semble donc renforcer la crédibilité de ces informations passées, puisque les prototypes sont généralement testés plus près de leurs introductions officielles.

Le téléphone qui utilisait Geekbench porte le numéro de modèle V2246 et fonctionne sous Android 13, sans surprise. Peut-être un peu plus surprenant est le fait qu’il dispose de 12 Go de RAM, ce que l’on ne voit pas souvent sur un mid-ranger. Le chipset n’est pas répertorié, mais en raison du GPU Mali-G610MC4 qu’il utilise, il s’agit très probablement d’une partie encore inconnue de MediaTek. Comme vous pouvez le voir, le prototype a réussi un score monocœur de 845 et un score multicœur de 2 217.

Selon de nouvelles rumeurs, le V27 recevra une version 4G et une version 5G, tandis que le V27 Pro ne sera proposé qu’avec la 5G. Le V27e 5G devrait rejoindre tous ces éléments ultérieurement, et la dénomination implique qu’il devrait s’agir de l’option 5G la moins chère du groupe.

Le vivo V27 5G peut présenter certaines similitudes avec le S16 5G qui a été lancé en Chine en décembre. Bien que cela puisse s’avérer vrai, si le V27 5G est équipé d’un SoC MediaTek, il ne peut pas s’agir simplement d’un exercice de changement de marque, car le S16 est équipé du Snapdragon 870 de Qualcomm.

Via